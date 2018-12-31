0553 313 94 23

Hartum'da polis öfkeli kalabalığı ateş açarak dağıttı

31 Aralık 2018 Pazartesi 18:29
Hartum'da polis öfkeli kalabalığı ateş açarak dağıttı

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum, öğleden sonra rejim karşıtı binlerce kişinin katıldığı protestolara sahne oldu. Polis öfkeli kalabalığı ateş açarak dağıttı.

Gösterilerin yapıldığı başkentin merkezindeki çarşı ve dükkanların yoğun olduğu Suk el-Arabi bölgesinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Aynı saatlerde doktorlar ve eczacıların ardından avukatlar da bugün itibarıyla grev kararı aldıklarını duyurdu.

- Göstericiler 19 Aralık'tan bu yana ikinci kez caddeleri doldurdu

Sudan'da Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasını isteyen göstericiler, bağımsız meslek örgütlerinin çağrısıyla protestoların başladığı 19 Aralık'tan bu yana ikinci kez kalabalıklar halinde caddeleri doldurdu.

Bazı sivil toplum kuruluşları ve muhalif partiler de daha önce yaptıkları açıklamalarla gösterilere katılacaklarını duyurmuştu.

- Protestocular kışlaya yürüdü

Şehir merkezindeki Sıyniyye el-Kandul Meydanı'nda toplanan grubun, burada bulunan kışlaya yönelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Polis göstericileri ateş açarak dağıttı. Müdahale sırasında bazı göstericiler yaralandı.

Polis, resmi kurumların çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

- Otobüs duraklarında sivil polisler

Sivil giyimli güvenlik güçlerinin bulunduğu araçların, başkentteki otobüs duraklarının ve ulaşım merkezlerinin olduğu bölgelerde konuşlandığı görüldü.

Bölgedeki en büyük çarşı Suk el-Arabi esnafı ve yakınındaki büyük alışveriş merkezleri olaylar öncesinde kepenk kapatmıştı.

Başkent Hartum'da yarın yeni yıl ve Bağımsızlık Günü olması sebebiyle gece saatlerinde geniş katılımlı gösteriler düzenlenebileceği belirtiliyor.

Sudan'da 19 Aralık'tan bu yana kötüleşen hayat şartları ve ekonomik krizin protesto edildiği gösteriler düzenleniyor. Uluslararası Af Örgütü, Afrika ülkesi Sudan'da ekonomideki kötü gidişatı protesto amacıyla düzenlenen gösterilerde en az 37 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Hükümet ise şu ana kadar 2'si güvenlik görevlisi 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 219'u güvenlik görevlisi 406 kişinin yaralandığını açıkladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 18:29
  1. Gösteri
  2. hartum
  3. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş Ertuğrul'dan 'Payitaht Abdülhamid'e dahil oldu
    1. Diriliş Ertuğrul'dan 'Payitaht..
    2. Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp..
    3. Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
    4. Devrilen traktörünün altında kalarak..
    5. Sakarya'da asayiş olayları
    6. 75 yıl hapis cezası bulunan şahıs..
    7. Dev geminin gövdesi Boğaz'dan böyle..
    8. Bayram ziyaretine giden 3 bin Suriyeli..
    9. Hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan..
    10. Silivri’de sahte içki denetimi
    11. İBB'den serbest güreş takımına 2..
    12. Kaldırımda düşen kişi kanlar içinde..
    13. Bosna Hersek'teki yılbaşı..
    14. Batman'da trafik kazası: 10 yaralı
    15. Hartum'da polis öfkeli kalabalığı ateş..
    16. Taraftar öldürülmüştü! Ligler durduruldu
    17. Irak'ta 508 yabancı DEAŞ'lı olmaktan..
    18. Çuvaldan çıkan kadın cesedinin kimliği..
    19. Piyasalarda gün sonu
    20. ABD ve Rusya arasında yeni kriz!
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!