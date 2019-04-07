0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Hartum'da gösteriler sırasında bir kişi öldü

07 Nisan 2019 Pazar 03:50
Hartum'da gösteriler sırasında bir kişi öldü

HARTUM (AA) - Hartum'da düzenlenen protestolar sırasında bir göstericinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan haber ajansının haberine göre Sudan Polis Sözcüsü Haşim Ali Abdurrahim "Polis zabıtlarına, başkent Hartum'un Umdurman bölgesinde yaşanan kargaşada, vatandaşlardan birinin hayatını kaybettiği kaydedilmiştir." dedi.

Abdurrahim, olaylar sırasında polis ve halktan çok sayıda yaralanan da olduğunu vurgulayarak güvenlik güçlerinin başkent ve birçok vilayette yasal olmayan gösteri ve topluluklarla uğraştığını belirtti.

Öte yandan muhalif Sudanlı Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, protestolar sırasında pratisyen hekim Abdulmuiz Atallah'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olaylara ilişkin açıklama yapan Sudan İletişim Bakanı İsmail Hasan da, güvenlik güçlerinin, protestocuların ulusal ordunun merkez yerleşkesine girmesi sırasında "vatanperver bir anlayışıyla hareket ettiğini" dile getirdi.

Sudan'daki gelişmeleri izleyen analistler, dünkü gösterilerin, 19 Aralık'ta başlayan protestoların en yoğunu olduğunu aktardı.

-Gösteriler 19 Aralık'tan beri sürüyor

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısına tepki olarak ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle 19 Aralık'tan bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Ülkede 22 Şubat'ta bir yıl süreyle OHAL ilan edilmiş, meclis 11 Mart'ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş ve grevler yasaklanmıştı.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken protestolarda hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre 51 kişi hayatını kaybetti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 03:50
  1. protesto
  2. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Danimarka’da silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı
    1. Danimarka’da silahlı saldırı: 1 ölü 4..
    2. Sudan'da genel grev ilanı
    3. Çin'in Doğu Türkistan'daki politikası..
    4. Hartum'da gösteriler sırasında bir..
    5. Hurdaya dönen otomobilden yaralı..
    6. Maduro "diyaloğa", Guaido "sokağa"..
    7. Alevi'den Arap ülkelerine "İsrail'in..
    8. 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si..
    9. Bakan Çavuşoğlu, Aziz Sancar ile görüştü
    10. General Hafter'e bağlı 14 asker..
    11. Yıldız Parkı’nın duvarı çöktü; 2 araç..
    12. ABD'nin 'F-35' blöfü: Türkiye'yi..
    13. Yüzde 62'si sayıldı! İşte İstanbul'da..
    14. Büyükelçi Reyes: Çok yaşa Türkiye
    15. Idai kasırgasında bilanço ağır: 843..
    16. Taliban Türkmenistan sınırında iki..
    17. İstanbul Havalimanı hakkında algı..
    18. Niğde’de vahşet, kız kardeşini bıçakla..
    19. Hatay’dan acı haber: 1 Şehit
    20. Özbekistan'da "Bahşı Sanatı Festivali"
    21. Başkan Ahmet Aras, Bodrum Çarşı..
    22. Erbil Uluslararası Maarif Okulu'ndan..
    23. Hatay’da nöbet tutan 1 asker şehit oldu
    24. Türkiye Maarif Vakfından Erbil'de..
    25. Mısır'da 7 muhalif hakkında idam kararı!
    26. "Özgürlüğü önleyen rejimler şiddetten..
    27. Özcan Deniz İsrail'de konser verdi
    28. Jandarmayı görünce uyuşturucuyu yola..
    29. İyi Parti o ilde itiraz etmişti... AK..
    30. Iğdır’da seçim iptali başvurusu..
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Yunanistan'dan 'F-35' hamlesi!
    Yunanistan'dan 'F-35' hamlesi!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Buket Aydın’dan Hıncal Uluç’a cevap! Kendisi dedem yaşında olduğu için... ‘Geçmişini açmak istemem’
    Buket Aydın’dan Hıncal Uluç’a cevap! Kendisi dedem yaşında olduğu için... ‘Geçmişini açmak istemem’
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!