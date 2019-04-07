Hartum'da gösteriler sırasında bir kişi öldü

HARTUM (AA) - Hartum'da düzenlenen protestolar sırasında bir göstericinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan haber ajansının haberine göre Sudan Polis Sözcüsü Haşim Ali Abdurrahim "Polis zabıtlarına, başkent Hartum'un Umdurman bölgesinde yaşanan kargaşada, vatandaşlardan birinin hayatını kaybettiği kaydedilmiştir." dedi.

Abdurrahim, olaylar sırasında polis ve halktan çok sayıda yaralanan da olduğunu vurgulayarak güvenlik güçlerinin başkent ve birçok vilayette yasal olmayan gösteri ve topluluklarla uğraştığını belirtti.

Öte yandan muhalif Sudanlı Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, protestolar sırasında pratisyen hekim Abdulmuiz Atallah'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olaylara ilişkin açıklama yapan Sudan İletişim Bakanı İsmail Hasan da, güvenlik güçlerinin, protestocuların ulusal ordunun merkez yerleşkesine girmesi sırasında "vatanperver bir anlayışıyla hareket ettiğini" dile getirdi.

Sudan'daki gelişmeleri izleyen analistler, dünkü gösterilerin, 19 Aralık'ta başlayan protestoların en yoğunu olduğunu aktardı.

-Gösteriler 19 Aralık'tan beri sürüyor

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısına tepki olarak ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle 19 Aralık'tan bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Ülkede 22 Şubat'ta bir yıl süreyle OHAL ilan edilmiş, meclis 11 Mart'ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü.



OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş ve grevler yasaklanmıştı.



Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken protestolarda hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre 51 kişi hayatını kaybetti.







