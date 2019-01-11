0553 313 94 23

Hartum ve Kuzey Kurdufan'da rejim karşıtı gösteriler

Sudan'ın başkenti Hartum'daki bazı mahalleler ve Kuzey Kurdufan eyaletinin Bara kentinde cuma namazının ardından gösteriler düzenlendi

11 Ocak 2019 Cuma 18:06
Hartum ve Kuzey Kurdufan'da rejim karşıtı gösteriler

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'daki bazı mahalleler ve Kuzey Kurdufan eyaletinin Bara kentinde rejim karşıtı gösteriler düzenlendi.

Başkent Hartum'un Beytulmal, El-Ceyli, Vad Nubavi ve Cebra mahalleleri cuma namazının ardından rejim karşıtı gösterilere sahne oldu.

Muhalif Ümmet Partisi destekçilerinin kalesi sayılan Vad Nubavi Mahallesi ile yüzlerce kişinin katıldığı Ceyli Mahallesindeki gösterilere, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Muhalif Sudan Kongre Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Beytulmal Mahallesinde cuma namazının ardından göstericilerin sokaklara çıkarak, ana yolu kapattığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Hartum'un kuzeyindeki El-Ceyli, Vad Nubavi ve Cebra mahalleleri ile Kuzey Kurdufan eyaletinin Bara kentinde de rejim karşıtı gösteriler düzenlendiği kaydedildi.

Göstericilerin cami içerisinde ve dışında rejim karşıtı sloganlar attığı videolar sosyal medyada yer aldı.

Sudan Meslek Örgütleri Birliği, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Partileri Konseyi, Ulusal Uzlaşı Güçleri Koalisyonu tarafından yayımlanan ortak yazılı açıklamada, ülke genelinde "Kent, Köy ve Mahalle İntifadası (ayaklanma)" başlattığını bildirerek, rejim devrilene kadar protestoların süreceğini aktardı.

Başkent Hartum'un kuzeyindeki Hartum Bahri kentinde pazartesi günü "şehitler yürüyüşü" düzenleneceği ifade edildi.

Akşam protestoları ve yürüyüşlerin birçok bölgede düzenleneceği, "Özgürlük ve Değişim" adı verilen yürüyüşün ise perşembe günü Hartum ve birçok kentte gerçekleşeceği bilgisi verildi.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, iktidardan çekilmesini isteyenlere, "Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın." şeklinde seslenmişti.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 18:06
  1. Gösteri
  2. hartum
  3. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Payitaht Abdulhamid 69. bölümü fragmanı | 11 Ocak fragmanı
    1. Payitaht Abdulhamid 69. bölümü..
    2. Yorgunluğunuzun nedeni B12 eksikliği..
    3. Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu! 4..
    4. "Burak'a kefil olurum"
    5. Aziz Kocaoğlu, eylem yapan İZENERJİ..
    6. İsrail askerleri Gazze sınırında 1..
    7. GÜNCELLEME - Sinop açıklarında balıkçı..
    8. Abdülhamid’e vasiyet gönderen Halil..
    9. "Türk halkının yargıya olan güvenine..
    10. Yunanistan'da büyük olaylar!..
    11. Bolu'da FETÖ/PDY davası
    12. SPK haftalık bülteni
    13. Binali Yıldırım İstanbul'da çeşitli..
    14. AK Partili isme şantaj iddiasına..
    15. Sırtında saman taşıyan yaşlı kadına..
    16. "Kömür bandının çökmesi" ile ilgili..
    17. Neymar çok pişman! Telefonda 'Beni..
    18. Bu hafta en çok borsa kazandırdı
    19. AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı
    20. Teröristler itiraf etti: Sonuç..
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...