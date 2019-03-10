0553 313 94 23

Harşit Çayının ikiye ayırdığı köyleri asma köprüler birleştiriyor

Giresun’un Tireboluilçesi Ketençukuru ve Kuzgun köylerindeki vatandaşlar, araçlarıyla Harşit Çayı üzerinde kurulu çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprülerden geçerek ulaşım sağlıyor.

10 Mart 2019 Pazar 10:39
Harşit Çayının ikiye ayırdığı köyleri asma köprüler birleştiriyor

Giresun’un Tirebolu ilçesi Ketençukuru ve Kuzgun köylerindeki vatandaşlar, araçlarıyla Harşit Çayı üzerinde kurulu çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprülerden geçerek ulaşım sağlıyor.

 

İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki birbirine komşu olan Ketençukuru ve Kuzgun köylerini mahalleleriyle ikiye ayıran Harşit Çayı üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı yaklaşık 50 metre uzunluğunda ahşap köprüler inşa edildi. Köylüler, yaya ve araçlarıyla ulaşımı, köprülerden geçerek sağlıyor.



Asma köprü herşeyleri

 

Otomobilleri ve kamyonlarıyla asma köprüyü kullanan sürücüler, yıllardır kullandıkları köprünün güvenli olduğunu, geçerken de alıştıkları için herhangi bir tedirginlik yaşamadıklarını söyledi.

 

Araçlarıyla köprüden geçen kamyonet şoförü İsmail Yılmaz, çaresiz yıllardır geçmekte oldukları köprüye alıştıklarını ifade ederken, bazı vatandaşlar ise sırat köprüsünden geçer gibi geçtiklerini söyledi.



Köprüden geçerken o günleri hatırlayarak korkuyor

 

Yıllar önce geçmekte olduğu köprünün yıkılarak sel sularını kapıldığı ve kuzenin kaybederken kendisinin kurtarıldığı o anları anlatan Muazzez Padar, “Henüz ilkokul yıllarımdı. Köyde ailemin sığırlarını otlatarak çobanlık yapıyordum. Yanımda bulunan teyzemin kızıyla sığırlarımızla birlikte bu köprünün yerinde bulunan daha eski bir köprüden geçiyorduk. Tam köprünün üzerindeyken köprü yıkıldı ve sığırlarımızla birlikte sel sularına kapıldık.Beni birkaç kilometre aşağılarda köylüler kurtarmış ama teyzemin kızı ne yazık ki kaybolmuştu. O köprünün yerine sonradan bu köprü yapıldı. Belki eskisinden daha sağlam bir asma köprü ama yine de ben bu köprüden geçerken hala korkuyorum" dedi.



Harşit Çayının ayırdığı köyü asma köprü birleştiriyor

 

Ketençukuru Köyü Muhtarı Ahmet Padar asma köprüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Köyümüzü Harşit Çayı üzerine yapılan bu asma köprü birleştiriyor. Mahallelerimize en yakın beton köprü ulaşımı kilometrelerce mesafede bulunuyor. Vatandaşlarda yolu uzatmak istemediklerinden bu asma köprüyü hem araç hem de yaya ulaşımı için kullanıyorlar. Bu köprü 1960’lı yıllarda yapıldı. Zaman zaman çürüyen tahtalarının onarımı ve bakımı gerekiyor. Ama bizim asıl isteğimiz buraya bir beton köprü yapılmasıdır. Ne yazık ki yaptığımız çalışmalardan beton köprü için bir sonuç alamadık. Hatta köprünün araç trafiğine yasak olduğu söyleyen ilgili yetkili kişiler dahi köyümüze geldiklerinde bu köprüyü kullanıyorlar. Bu köprünün bir benzeri de bir kilometre mesafede komşu köyümüz olan Kuzgun köyünde de var. Bu köyümüzün de Harşit Çayının karşısındaki mahallelerin ulaşım asma köprüden sağlanmaktadır. İki köyümüzün istifade edebileceği bir beton köprü yapılmasını yıllardır bekliyoruz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:39
  1. Giresun
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yenimahalle’de Kadınlar Günü etkinliklerle kutlandı
    1. Yenimahalle’de Kadınlar Günü..
    2. Çanakkale’de Arıcılık ve Arı Ürünleri..
    3. Kars’ta“İstihdam Seferberliği-2019”..
    4. ‘Teröriste dava açılamaz’ dediler!..
    5. Bu kez Milli Eğitim Müdürü vaşak..
    6. En az 40 Boko Haram üyesi öldürüldü
    7. Okul yemekhanelerinde gıda denetimi
    8. Beşikdüzü’ndeki yangının gaz..
    9. Anadolu Üniversitesinde..
    10. Başkan Uysal’dan Eğitim, Yaşam ve Spor..
    11. Karşıya geçmek isterken iki aracın..
    12. Karlı dağları aşmak için 10 gündür..
    13. Türkiye'nin toplam geliri belli oldu!..
    14. Halterde Cansu Bektaş Yıldızlar Dünya..
    15. Beşiktaşlılar Derneği’nden Adıyamanlı..
    16. Tütüncü şehit ailelerini ziyaret etti
    17. (Özel) Down sendromlu Nihal Usta’nın..
    18. Başkan Çerçi vatandaşlarla buluştu
    19. "Sevdamız Torbalı" konserine yoğun ilgi
    20. AK Partili Özhaseki: "Allah yardım..
    21. Taekwondocular hız kesmiyor
    22. Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen,..
    23. Albaraka Türk'ten 450 milyon lira..
    24. Kırcamililer 30 yıllık imar sorunun..
    25. Havacılar Sağlık Ocağı açıldı
    26. Bakan Selçuk resmen açıkladı! Eğitimde..
    27. Hırsızın zarafeti
    28. Devrilen traktörün altında kalan..
    29. Kepez’de tarihi gün
    30. Lakers'ta Brandon Ingram sezonu kapattı
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor