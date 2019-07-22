0553 313 94 23

Harşit Çayı içindeki kayada mahsur kalan köpeği vatandaşlar böyle kurtardı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde düştüğü Harşit Çayı içerisindeki bir kaya üzerinde mahsur kalan köpek, vatandaşların çalışması sonucu kurtarıldı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:52
Harşit Çayı içindeki kayada mahsur kalan köpeği vatandaşlar böyle kurtardı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde düştüğü Harşit Çayı içerisindeki bir kaya üzerinde mahsur kalan köpek, vatandaşların çalışması sonucu kurtarıldı.


İlçenin Aslancık Köyü’nden geçen Harşit Çayı’nda bir kayanın üzerinde mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar adeta seferber oldu. Beline ip bağlayan bir kişi Harşit Çayı’na atlayarak köpeği bulunduğu kayanın üzerinden kurtarmaya çalıştı. Birkaç denemede başarısız olan şahıs, buna rağmen pes etmezken kayanın üzerinde bulunan köpek sonunda bulunduğu yerden kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.


Harşit Çayı’ndaki köpek kurtarma çalışmasıyla ilgili bilgi veren Aslancık Köyü Muhtarı Recep Tomak, “Harşit Çayında çıktığı bir kayanın üzerinde mahsur kalan köpeğin havlamasıyla haberimiz oldu. Vatandaşların desteğiyle köpeği kurtarmaya çalıştık. Köyümüz gençlerinden Ertuğrul Patar beline ip bağlayarak suyun içerisine atladı. Birkaç kez denedi ama köpeğe ulaşamadı. Sonunda köpeğe ulaşarak tutup kıyıya getirdi. Köpek kimindi bilmiyoruz ama bir çok hayvan vahşetine rağmen köylülerimizin bu hassasiyetinden dolayı gurur duyuyorum. Sağlık durumu iyi olan köpeği köyümüzün koruması altına aldık” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İŞKUR ve KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu
    1. İŞKUR ve KOSGEB desteğiyle kendi..
    2. Kocaeli polisi Ankara’daki operasyonda..
    3. Samsun'da iki grup arasında kavga: 4..
    4. Palancıoğlu, "Komşu ilçelerde hizmette..
    5. ‘Geleceğin Sosyal Bilimler Zirvesi’
    6. Bungee jumping yaparken 92 metreden..
    7. Şehitlik ve okulların bakımını..
    8. Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde..
    9. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası..
    10. Harşit Çayı içindeki kayada mahsur..
    11. Almanya'da Diyanete bağlı camiye bomba..
    12. Touch Turkey Tour Türkiye Finali..
    13. Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
    14. Beden kendini onarıyor
    15. FaceApp’ı taklit eden uygulamalara..
    16. Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 terörist..
    17. İstanbul'da operasyon! Milyonlarca..
    18. Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri..
    19. Başkan Say’dan piknikçilere broşür ve..
    20. Yahyalı’da çöken turizm yolu yeniden..
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..