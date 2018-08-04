Harran Üniversitesi'nden Suriyelilere müjde!

Harran Üniversitesi (HRÜ), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelerde Suriyeli gençlere eylül ayından itibaren üniversite eğitimi verecek.

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Özgür Suriye Ordusunun desteğiyle yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirildiği ifade edilen Suriye'nin El Bab, Cerablus, Afrin ve Çobanbey kentlerindeki gençlere eğitim vermek için yürüttükleri çalışmalarda sona yaklaştıklarını söyledi.

Türkiye'nin Suriyelilerin yanında yer almaya devam ettiğini söyleyen Taşaltın, yıllar sonra çok sayıda Suriyelinin kendi ülkelerindeki güvenli bir ortamda üniversitede eğitimi görebileceğini belirtti.

Rektör Taşaltın, Türkiye'nin, Bakanlar Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla HRÜ yürütücülüğünde Suriye'nin El Bab kentinde üniversite eğitimi vermeyi planladığını dile getirdi.

6 BÖLÜMDE EĞİTİM

Suriye'de açılacak bölümleri bölgenin ihtiyaçlarına göre belirlediklerini anlatan Taşaltın, eğitim planlamasının ilerleyen dönemde değişiklikler yapılabilecek şekilde oluşturulduğunu kaydetti.

Taşaltın, ilk etapta 6 bölümde eğitim verileceğini belirterek, "Bab'ta ilk etapta bir fakülte açacağız. Mühendislik alanında inşaat, elektrik ve makine, ziraat alanında bitki koruma, zootekni ve bahçe bitkileri, fen-edebiyat fakültesine bağlı olarak da matematik, fizik ve kimya bölümleri açılacak ama 6 bölümle eğitim öğretime eylül ayında başlayacağız. Her bölüme yaklaşık 30 öğrenci almayı planlıyoruz. Eğitim binamız orada hazır, eğitimlerimize hızlı bir şekilde başlayacağız" diye konuştu.

3. VE 4. SINIF EĞİTİMLERİ TÜRKİYE'DE OLACAK

Eğitimlerin Arapça, Türkçe ve İngilizce verileceğini anlatan Taşaltın, mağdur Suriyeli gençlere umut kapısı olmak istediklerini anlattı.

Taşaltın, Suriye'de eğitimle ilgili büyük bir boşluğu dolduracaklarına inandıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Eğitim programlarımızı yaptık. Birinci ve ikinci sınıf eğitimini Bab'ta, üçüncü ve dördüncü sınıf eğitimini ise Harran Üniversitesinde vereceğiz. İlerleyen dönemde belki bu program değişir, 4 yılın tamamı da orada verilebiliriz. Bu tamamen bir devlet politikasının gereği olarak kararlaştırılacak bir konu. Biz devletimizin politikasına göre eğitim ve öğretimizi devam ettireceğiz."