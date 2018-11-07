THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

Recep Çiğdem kimdir? Recep Çiğdem Harran Üniversitesi Rektörü mü oldu?

Harran Üniversitesi (HRÜ) rektörlüğüne vekaleten atama gerçekleştirildi. Bu kapsamda Harran Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Çiğdem getirildi. Recep Çiğdem kimdir? Recep Çiğdem nereli ve kaç yaşında? Recep Çiğdem hangi görevlerde bulundu? İşte Harran Üniversitesi Rektörü olan Recep Çiğdem biyografisi

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:25
Recep Çiğdem kimdir? Recep Çiğdem Harran Üniversitesi Rektörü mü oldu?

Harran Üniversitesi (HRÜ) rektörlüğüne vekaleten atama gerçekleştirildi. Bu kapsamda Harran Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Çiğdem getirildi. Recep Çiğdem kimdir? Recep Çiğdem nereli ve kaç yaşında? Recep Çiğdem hangi görevlerde bulundu? İşte Harran Üniversitesi Rektörü olan Recep Çiğdem biyografisi

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki açıklamaları sonrası 1 Kasım’da görevinden istifa ettiğini açıklamış bunun üzerine YÖK ise rektör adaylığı için başvuruların 20 Kasım’a kadar alınacağını duyurmuştu. Harran Üniversitesi (HRÜ) rektörlüğüne vekaleten atama gerçekleştirildi. YÖK Prof. Dr. Recep Çiğdem'i Harran Üniversitesi Rektörü olarak vekaleten atadı.

Recep Çiğdem kimdir?

Recep Çiğdem 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümünde eğitimine başladı. 1994 yılında mezun olan Recep Çiğdem, yüksek lisans çalışmaları için İngiltere'ye gitti. Burada University of Manchester'da Ortadoğu Çalışmaları/İslam Hukuku üzerine master eğitimini 1997'de tamamladı. Aynı yıl doktora eğitimine gene Manchester'da başlayan Recep Çiğdem, 2001 yılında Osmanlı/İslam Hukuku teziyle doktora çalışmasını tamamladı. Eğitim sürecinden sonra yurda dönen Recep Çiğdem, Harran Üniversite'nde görevine 2003 yılında başladı. 2006 yılında Doçent olan hoca İlahiyat Fakültesineki görevine 2012 yılında Profesör olarak devam etti. 6 Kasım 2018 tarihi itibariyle vekaleten Harran Üniversite'sine rektör olarak atanan Recep Çiğdem alanında pek çok eser yazarak çalışmalarına devam etmektedir. 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 16:25
  1. Recep Çiğdem kimdir?
  2. harran üniversites rektörü kim oldu
  3. Recep Çiğdem nereli
  4. yök harran üniversitesi rektör seçimleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan'dan flaş İran kararı!
    1. Hindistan'dan flaş İran kararı!
    2. Anderlecht maçı öncesi Fenerbahçe'de..
    3. AK Parti Beylikdüzü belediye başkan..
    4. Böyle muhtar tüm köylerin başına!..
    5. Rusya ve İran 'Suriye Anayasa..
    6. Fransız devi ABD'li şirkete satıldı
    7. Kremlin'den ABD seçimleri için ilk..
    8. Mahkemede flaş itiraf! 'Arabayı..
    9. Koeman açıkladı: Fenerbahçe milli..
    10. İstanbul'da DAEŞ operasyonu! Çok..
    11. UBER davasında flaş karar!
    12. Rıza Çalımbay: Karamsar değiliz!
    13. MHP'den dikkat çeken açıklama:..
    14. Evden gelen kötü koku paniğe neden oldu
    15. Kreşte solunumu duran 1 yaşındaki..
    16. Elazığ’da depoda üretilen 5 ton sahte..
    17. Yeşil listedeki terörist öldürüldü
    18. Telefon dolandırıcısı suçüstü..
    19. Abdullah Ağar ABD’nin sinsi planını..
    20. Tedavi edilen yavru leylek, doğaya..
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi