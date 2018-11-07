Recep Çiğdem kimdir? Recep Çiğdem Harran Üniversitesi Rektörü mü oldu?

Harran Üniversitesi (HRÜ) rektörlüğüne vekaleten atama gerçekleştirildi. Bu kapsamda Harran Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Çiğdem getirildi. Recep Çiğdem kimdir? Recep Çiğdem nereli ve kaç yaşında? Recep Çiğdem hangi görevlerde bulundu? İşte Harran Üniversitesi Rektörü olan Recep Çiğdem biyografisi

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki açıklamaları sonrası 1 Kasım’da görevinden istifa ettiğini açıklamış bunun üzerine YÖK ise rektör adaylığı için başvuruların 20 Kasım’a kadar alınacağını duyurmuştu. Harran Üniversitesi (HRÜ) rektörlüğüne vekaleten atama gerçekleştirildi. YÖK Prof. Dr. Recep Çiğdem'i Harran Üniversitesi Rektörü olarak vekaleten atadı.

Recep Çiğdem kimdir?

Recep Çiğdem 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümünde eğitimine başladı. 1994 yılında mezun olan Recep Çiğdem, yüksek lisans çalışmaları için İngiltere'ye gitti. Burada University of Manchester'da Ortadoğu Çalışmaları/İslam Hukuku üzerine master eğitimini 1997'de tamamladı. Aynı yıl doktora eğitimine gene Manchester'da başlayan Recep Çiğdem, 2001 yılında Osmanlı/İslam Hukuku teziyle doktora çalışmasını tamamladı. Eğitim sürecinden sonra yurda dönen Recep Çiğdem, Harran Üniversite'nde görevine 2003 yılında başladı. 2006 yılında Doçent olan hoca İlahiyat Fakültesineki görevine 2012 yılında Profesör olarak devam etti. 6 Kasım 2018 tarihi itibariyle vekaleten Harran Üniversite'sine rektör olarak atanan Recep Çiğdem alanında pek çok eser yazarak çalışmalarına devam etmektedir.