Harran rektörü ve sonrası

Enes Kara/Keçiören

Ulu’l emre itaat... müzakereye açık bir konu. Dolayısıyla fetvavâri bir söylemle halledilecek bir konu değil. Eğer ki bağlayıcı bir fetva makamı olsa ne âla!

Alanı geniş mi geniş bir husus. Üzerinde uzun uzadıya ve mes’elenin bütün künhüyle açıklamayı gerektiren bir husus.

- Ulu’l emr ne olursa bizden olur? Bizden olursa ona itaatin çerçevesi nedir?

Sorular çoğaltılabilir.

Evet bu kavram bilhassa Urfa-Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın beyin Akit tv’deki programı esnasında söylediği malum sözler üzerine gündem oldu.

Ben ilk etapta sadece sosyal medyaya yansıyan o kısa videoyu izledikten sonra. Programın tamamını da izledim. Genel olarak gayet samimâne bir şekilde düşüncelerini açıkladığı güzel bir sohbet iken.. Bir anda belki nereye gideceği, nasıl anlaşılacağı hesap edilemeyen o malum ifadeyi söylemiş. Bu daha farklı cümlelerle ve kimsenin itiraz edemeyeceği şeylerle söylenebilirdi. Ne farz-ı ayn’a, ne de haram tabirlerine gerek yoktu.

Öyle olmakla birlikte bütün konuşmaları içinde ve aynı zamanda dikkat çektiği hususlarda dikkate alındığında bu ifadenin te’vil edilecek, edilebilecek bir yanı da vardı bir yere kadar.