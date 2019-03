Harran otogarı hizmete sunuldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Harran Otogar’ının açılışı gerçekleşti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Harran’a kazandırılan Harran Otogarı’nın açılışı ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve Harranlı vatandaşlar katıldı.

“Harran bir dünya mirasıdır”

Harran için çok önemli hizmetler sağlandığını belirten Çiftçi, "AK Belediyeciliğin gereği her zaman halkına hizmet sunmaktır. Bizler de diğer tüm ilçelerimizde olduğu gibi Harran için ’en iyi hizmeti nasıl yaparız’ bunun çabası içerisinde olduk. Harran bir dünya mirasıdır. Harran’ı sevmek demek vatanını, bayrağını sevmek demektir. Biz her zaman Harran’ı sevdik ve ilçe halkımızın huzuru için çalıştık. Tüm bu süre içerisinde bizlere kapılarını açan ve bizleri her zaman mutlulukla karşılayan tüm Harranlı hemşerilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Harran Otogar’ı içerisinde 5 adet peron, 8 adet bilet satış noktası, 2 adet büfe, 1 adet restoran, idare binası, tesis odaları ve dinlenme alanları yer alıyor.