Harran Dicle Elektrik ile ışıl ışıl

Dicle Elektrik Dağıtım, gerçekleştirdiği aydınlatma çalışmaları ile kentleri ışıl ışıl hale getirmeye devam ediyor.

Yatırım çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’nın Harran ilçesinin sokaklarına bin adet armatür montajı gerçekleştiren Dicle Elektrik, aydınlatma çalışmalarıyla her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kümbet evlerinin güzelliğini de ortaya çıkardı. Dicle Elektrik, Harran ilçesi genelinde 4 bin abonenin olumlu etkilendiği elektrik şebekesini güçlendirme çalışmalarını tamamladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yönetmeliklerine uygun gerçekleştirilen yatırımla ilçeye bağlı Hz. Yakup, İmam Bakır Aslanlı, Süleyman Demirel, Şeyh Hayati Harrani mahalleleri ile Dibeç Evleri mevkiine daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi verilmeye başlandı. Yatırımların ardından müşteri şikayetleri de kayda değer oranda azaldı.

Kümbet evlerin güzelliği ortaya çıktı

Yatırım çalışması ile ilçede geniş çağlı bir aydınlatma hamlesi de gerçekleştirildi. Şehrin genelinde olduğu gibi her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Harran kümbet evlerinin bulunduğu bölgede aydınlatma çalışması tamamlandı. Dicle Elektrik tarafından tamamlanan aydınlatma çalışması sayesinde tarihi bölgenin güzelliği de ortaya çıktı. Yapılan çalışma Harranlı vatandaşların övgüsünü aldı. Harran’ın yapılan çalışmalar la daha aydınlık, daha modern bir görünüme kavuşmasından dolayı Dicle Elektrik’e teşekkür eden vatandaşlar, arızaların da sona erdiğini belirterek yapılan hizmetlerden memnun olduklarını söyledi.