0553 313 94 23

Harran Dicle Elektrik ile ışıl ışıl

Dicle Elektrik Dağıtım, gerçekleştirdiği aydınlatma çalışmaları ile kentleri ışıl ışıl hale getirmeye devam ediyor.

26 Mart 2019 Salı 13:49
Harran Dicle Elektrik ile ışıl ışıl

Dicle Elektrik Dağıtım, gerçekleştirdiği aydınlatma çalışmaları ile kentleri ışıl ışıl hale getirmeye devam ediyor.


Yatırım çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’nın Harran ilçesinin sokaklarına bin adet armatür montajı gerçekleştiren Dicle Elektrik, aydınlatma çalışmalarıyla her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kümbet evlerinin güzelliğini de ortaya çıkardı. Dicle Elektrik, Harran ilçesi genelinde 4 bin abonenin olumlu etkilendiği elektrik şebekesini güçlendirme çalışmalarını tamamladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yönetmeliklerine uygun gerçekleştirilen yatırımla ilçeye bağlı Hz. Yakup, İmam Bakır Aslanlı, Süleyman Demirel, Şeyh Hayati Harrani mahalleleri ile Dibeç Evleri mevkiine daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi verilmeye başlandı. Yatırımların ardından müşteri şikayetleri de kayda değer oranda azaldı.



Kümbet evlerin güzelliği ortaya çıktı


Yatırım çalışması ile ilçede geniş çağlı bir aydınlatma hamlesi de gerçekleştirildi. Şehrin genelinde olduğu gibi her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Harran kümbet evlerinin bulunduğu bölgede aydınlatma çalışması tamamlandı. Dicle Elektrik tarafından tamamlanan aydınlatma çalışması sayesinde tarihi bölgenin güzelliği de ortaya çıktı. Yapılan çalışma Harranlı vatandaşların övgüsünü aldı. Harran’ın yapılan çalışmalar la daha aydınlık, daha modern bir görünüme kavuşmasından dolayı Dicle Elektrik’e teşekkür eden vatandaşlar, arızaların da sona erdiğini belirterek yapılan hizmetlerden memnun olduklarını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD'nin Golan'ı işgalci siyonistlere bağışlama girişimi sömürgeciliktir"
    1. "ABD'nin Golan'ı işgalci siyonistlere..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçükbaş hayvan..
    3. "Atatürk olsa ana muhalefettekileri..
    4. Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4..
    5. Pazar günü hava nasıl olacak? Seçim..
    6. Umre ödüllü yarışmaya büyük ilgi
    7. Avrupa Güreş Şampiyonası'na doğru
    8. 12 saniyede 150 TL çaldı
    9. KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Paneli
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki..
    11. Türkiye'den Arap ülkelerine çok sert..
    12. Seyir halindeki lojistik kamyonu alev..
    13. Tacikistan’ın dış ticaret hacmi geriledi
    14. Elektrikli bisikletten düşen talihsiz..
    15. Erdoğan’ın gençlik hayali kısa film oldu
    16. TFF’den Eskişehir’e teşekkür
    17. Kasımpaşa'dan "Hello Brother" mesajı
    18. 81 ilden 81 değişik bayrak sergilendi
    19. Dünya Bankası'dan 200 milyon dolar!
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz..
    21. Şırnak'ta bulunan 12 milyon yıllık..
    22. Kaymakam Seyitoğlu’ndan Başkan Çelik’e..
    23. Ebubekir Taşyürek, “Kartal sosyal ve..
    24. "Anlayışımda hizmette siyaset olmaz"
    25. Aydın-Denizli Otoyolu Projesi ihalesi
    26. Tuna: "Mersin İdmanyurdu küllerinden..
    27. "Sondaj gemisinden bir iki hafta..
    28. En popüler göğüs estetiği çeşitleri
    29. Antalya’da market farelerine suçüstü
    30. Meteoroloji'den kritik uyarı! Kar..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!