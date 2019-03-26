Harran, Dicle Elektrik ile ışıl ışıl

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) yatırım çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’nın Harran ilçesinin sokaklarına bin adet armatür montajı gerçekleştirerek her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kümbet evlerinin güzelliğini de ortaya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle EDAŞ, gerçekleştirdiği aydınlatma çalışmaları ile kentleri ışıl ışıl hale getirmeye devam ediyor.

Dicle Elektrik, Harran ilçesi genelinde 4 bin abonenin olumlu şekilde etkilendiği elektrik şebekesini güçlendirme çalışmalarını tamamladı.

Yönetmeliklerine uygun gerçekleştirilen yatırımla, ilçedeki Hz. Yakup, İmam Bakır Aslanlı, Süleyman Demirel, Şeyh Hayati Harrani mahalleleri ile Dibeç Evleri mevkiine daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi verilmeye başlandı. Yatırımların ardından müşteri şikayetlerinde de kayda değer oranda azalma yaşandığı gözlendi.



- Kümbet evlerin güzelliği ortaya çıktı



Yatırım çalışması ile ilçede geniş çaplı aydınlatma hamlesi gerçekleştirildi.

Şehrin genelinde olduğu gibi her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Harran kümbet evlerinin bulunduğu bölgede aydınlatma çalışması tamamlandı. Dicle Elektrik tarafından tamamlanan aydınlatma çalışması sayesinde tarihi bölgenin güzelliği de ortaya çıktı.

Harran’ın yapılan çalışmalarla daha aydınlık, daha modern bir görünüme kavuşmasından dolayı Dicle Elektrik’e teşekkür eden vatandaşlar, arızaların da sona erdiğini belirterek yapılan hizmetlerden memnun olduklarını kaydetti.





