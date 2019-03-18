Harran Belediye Başkanı Özyavuz Çanakkale Zaferi açıklaması

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla yayımladığı mesajında, Çanakkale Zaferi’nin Türkiye tarihinin altın sayfası olduğunu belirtti.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özyavuz, Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı kapsamında yayımladığı mesajında, “Türk Milleti, birlik ve beraberliğe, özgürlük ve bağımsızlığa olan inancıyla tüm olumsuzluklar ve imkansızlıklar içinde Çanakkale’de büyük bir direniş göstermiş, donanım ve imkan bakımından kendisinden kat kat üstün olan ülkelere karşı önemli bir zafer kazanmıştır” dedi.

Türk milletinin gösterdiği kahramanlıkla ‘Çanakkale geçilemez’ olgusunu tüm dünyaya kabul ettirdiğini belirten Özyavuz, “Bu zafer ile sadece bir milletin anlık kaderi değil, aynı zamanda koca bir milletin gelecek nesillerinin kaderi belirlenmiştir. Bu vatanın dört bir köşesinden gelip, Çanakkale Destanı’nı yazanların bir tek ortak noktası vardır; o da bu toprakların kalıcı sahibi olmak, ata yadigârı bu mübarek toprakları düşman askerine çiğnetmemek, kalplere seslenen gökleri inleten ezan seslerini susturmamak ve bu kutsal toprakları ilelebet vatan olarak sahiplenmektir.

Büyük Türk Milleti ve onun bağrından çıkan kahraman askerlerimiz, dün nasıl ki Çanakkale’de ülkesine, milletine ve vatan topraklarına karşı yönelen tehditleri bertaraf ettiyse bu gün de aynı şekilde her tür tehlikeyi ve tehdidi yok edebilecek güç ve kararlılıktadır. Çanakkale Zaferimizin 104. yılı vesilesiyle bu vatanı bizlere tertemiz kanlarıyla emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Şanlı zaferimiz kutlu olsun, gelecek nesiller bu zaferle hayat bulsun” ifadelerine yer verdi.