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Tarih Harputlu İshak Efendi'nin vefatı (Âlim)
Tarih

Harputlu İshak Efendi'nin vefatı (Âlim)

Yeniakit Publisher
2024-04-02 05:52:00 -
Harputlu İshak Efendi'nin vefatı (Âlim)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Âlim Harputlu İshak Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.

Harputlu İshak Efendi (1803-1892), 19. yüzyılda yaşamış devlet adamı, İslam alimi ve düşünürü. 1803 yılında Harput’ta (Elazığ) doğdu. Babası Ali Efendi’dir. İlk tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul’a gelerek Fatih Sahn-ı Seman Medreseleri’nden icazetname aldı.



Daha sonra memleketine dönerek Meydan Cami Medresesi’nde ders verdi. Daha sonra tekrar İstanbul’a döndü. Buradaki medreselerde ders verirken padişah Abdülaziz’in huzur derslerinde hocalık yaptı. Uzun yıllar bu derslere devam etti.

II. Abdülhamit döneminde Evkaf Nezareti’nde komisyon üyeliği, rüştiye hocalığı, Isparta ve Medine kadılığı yapmıştır. Memuriyetten ayrıldıktan sonra da tamamen ilmi çalışmalarda bulunmuştur. 1892 tarihinde İstanbul’da ölmüştür.



Mezarı Fatih Camii bahçesindedir.

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