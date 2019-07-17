0553 313 94 23

Harput atlı jandarmaya emanet

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde atlı jandarma birliği göreve başladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:33
Harput atlı jandarmaya emanet

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde atlı jandarma birliği göreve başladı.



Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) Elazığ’ın tarihi ve turistik bölgelerinde araçların girmediği yerlerde görev alması için 2 atlı ekip gönderildi. Atlı jandarma birliği ilk olarak tarihi Harput Mahallesi’nde göreve başlayarak devriye attı. Atlı jandarma ekiplerinin, yaz boyunca başta Harput, Sivrice ilçesi Hazar Gölü ve Cip Barajı çevresinde görev alacağı öğrenildi.



Jandarma Atlı Birliklerinin Harput’ta bir ilk olduğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, “Sivrice, Cip ve Harputbaşta olmak üzere her tarafta devriye atacaklar. Birinin adı Safir diğerinin adı da Çağrıbey. Harput’ta, Balakgazi, Ulucami Kale, ve Dabakhane civarlarında gezerek vatandaşa hizmet sunacak. Yani turizm açısından büyük katkı sağlayacak" dedi.



Harput’a geziye gelenler içerisinde hiç at göremeyenlerin de olabileceğini belirten Demirpolat, turizm anlamında da katkısı olacağını aktardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KYK yurt kayıtları ne zaman 2019? Üniversite kayıtları KYK kayıt tarihi
    1. KYK yurt kayıtları ne zaman 2019?..
    2. Çok konuşulacak ifadeler! Ali Babacan..
    3. Futbol: Hazırlık maçı
    4. Saadet Partisi'nden çok sert mescit..
    5. Galatasaray’ın "Gareth Bale"i A takım..
    6. Katalonya'nın İspanya Kralı karşıtı..
    7. Karadeniz kıyılarında hortum paniği!..
    8. Fransa Bisiklet Turu
    9. ‘Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma Projesi’..
    10. Antalya'da feci kaza! Aracın içinde..
    11. ABD'li şirket ile Irak yönetimi..
    12. Topladıkları atıklardan “Biz çöp..
    13. Gazişehir Gaziantep, ilk hazırlık..
    14. Sivasspor'da Emre Kılınç ameliyat edildi
    15. Devlet kurumunu dolandıran..
    16. Denizlispor’da 2 imza
    17. Kılıçdaroğlu: "(Erbil'de Türk..
    18. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    19. Midibüsten düşerek ölen genç,..
    20. İran'dan "Silah satan olmayınca..
    21. "Saldırı, Bağdat ve Ankara arasındaki..
    22. Uluslararası "Peygamberimiz ve Aile"..
    23. Fendoğlu, amatör sporun sorunlarını..
    24. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden..
    25. GRAFİKLİ - TSK PKK'nın Irak'taki..
    26. Orta Afrika’da silahlı gruplar..
    27. TBMM Genel Kurulu
    28. Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası
    29. Direksiyon başında kalp krizi geçiren..
    30. Beşiktaş'ın yeni sezon formaları..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda