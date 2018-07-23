Harp Akademileri davasında istenen cezalar belirlendi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda yaptığı 36. duruşmaya, 120'i tutuklu 124 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Kemal Yalçın Selçuk, Cumhuriyet Savcısı'nın esas hakkındaki mütalaasını celse arasında mahkemeye sunduğunu söyledi.

Cumhuriyet Savcısı Eray Akkavak tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, darbe girişimi esnasında Hava Harp Akademisi Komutanlığı Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü'nde yaşanan olaylara ilişkin tespitler, darbe girişimi günü Hava Harp Akademileri Komutanlığı'nda yaşanan darbe karşıtı subayların derdest edilmesi anlatıldı.

Mütalaada, darbe girişimi esnasında dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak Hadımköy Askeri Cezaevi'ne götürülmesi eylemine de yer verildi.

Mütalaada, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler ve Recep Yüksel'in de aralarında bulunduğu 125 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, bu sanıkların ayrıca "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Aralarında Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler'in aralarında bulunduğu 66 sanık hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ayrı ayrı bir yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenilen mütalaada, 6 sanığa "haksız arama" suçundan ayrı ayrı 3 aydan 2 yıla kadar, 31 sanığa "konut dokunulmazlığı ihlal" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 18 yıla kadar, 2 sanığa da "nitelikli yağma" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

Mütalaada, tutuksuz sanıklar Hacı Murat Sönmez, Necip Dirik, Ali Akyürek ve Ferhat Pınar'ın hükmedilmesi muhtemel ceza miktarı, infaz şartları, atılı suçların niteliği ve mevcut delil durumu dikkate alınarak hükmen tutuklanması istendi.

Firari sanık Zafer Özleblebici hakkındaki yakalama kararının beklenmesi talep edilen mütalaada, bu sanığın dosyasının ayrılması gerektiği belirtildi.

Mütalaada ayrıca tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı istendi. Duruşma, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Öte yandan bugün yapılacağı duyurulan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı dava, yarın Silivri'de görülecek.

Kaynak: AA