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Harman Radyo’dan Yenimahalle Belediyesi’ne ödül

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Harman Radyo tarafından düzenlenen Yılın En İyileri Ödül Töreni’ne katıldı.

19 Mart 2019 Salı 12:17
Harman Radyo’dan Yenimahalle Belediyesi’ne ödül

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Harman Radyo tarafından düzenlenen Yılın En İyileri Ödül Töreni’ne katıldı. Eğitim alanında yaptığı çalışmalar ile Yılın En Başarılı Belediye Başkanı Ödülü alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Gençlerimizin, çocuklarımızın okuyan, düşünen, araştıran, sorgulayan başarılı bireyler olarak hayata atılmalarına yönelik her proje beni heyecanlandırıyor. Eğitim Yenimahalle’de birinci önceliğimiz. Bu tür projelere harcanan paraya hiç acımıyorum. Yenimahalle’nin geleceğine yatırım yaptığımı biliyorum” dedi.



“Aydınlık bir Türkiye’yi eğitimli gençler kuracak”


Ödülü CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener’in elinden alan Başkan Yaşar, “Sağlıklı toplum sağlıklı eğitimden geçer. Çocuklarımıza ne kadar doğru eğitim verebilirsek, geleceğimiz o kadar aydınlık olur” dedi.


Yenimahalle’de eğitime çok önem verdiklerine de değinen Yaşar, “Çağdaş, demokrasiye inanan bir nesil yaratmalı ve eğitim kalitesini yükseltmeliyiz. Yenimahalle’de bu anlayışla çalışıyor, eğitime destek oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere vasiyet ettiği gibi gençliği yetiştiriyor, onların bilimsel ve kültürel açıdan gelişimleri için elimizden gelen tüm hizmetleri sunuyor, aydınlık bir Türkiye’yi eğitimli gençlerin kuracağına inanıyoruz” diye konuştu.


Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu’nda düzenlenen törene, CHP Ankara Milletvekilleri Nihat Yeşil, Gamze Taşçıer, Servet Ünsal, CHP eski Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile medya ve sanat dünyasının önemli isimleri katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:17
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