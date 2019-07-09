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Harman Mahallesinde kentsel dönüşüme hız verildi

Talas’ın en güzide bölgelerinden Harman Mahallesinde yaklaşık 50 yıllık binaların bulunduğu bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları başladı.

09 Temmuz 2019 Salı 15:46
Harman Mahallesinde kentsel dönüşüme hız verildi

Talas’ın en güzide bölgelerinden Harman Mahallesinde yaklaşık 50 yıllık binaların bulunduğu bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları başladı.


400 konutun bulunduğu 130 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek kentsel dönüşüm projesi, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı toplantıda masaya yatırıldı. 62 Evler, Arzuevler, Çiğdemevler, Başarı, Hatipoğlu, Cemil Baba ve Erciyes siteleri ile Örnek Apartmanı ve çevresini kapsayan projede Özhaseki’nin tecrübelerinden yararlanıldı.


Bakanlar Kurulu kararı ile kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen ve imar plan düzenlemesi yapılan yaklaşık 50 yıllık üç ve beş katlı binaların yer aldığı bölgede dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, en güzel projeyi hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.


Başkan Yalçın, belediye olarak kâr odaklı değil, vatandaşa hizmet odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini ifade ederek; sosyal donatıları, yaşam alanları ve yeşil alanlarıyla dört dörtlük bir dönüşümü hayata geçirmeye çalıştıklarını kaydetti.


Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun da katıldığı toplantıda birlik ve beraberlik içinde Kayseri’ye hizmet ettiklerini anlatan Başkan Yalçın, “Şehrimizin ve çocuklarımızın geleceği için büyük önem taşıyan kentsel dönüşüme katkı sağlayacak istişarelerimiz sonucu Sayın Bakanımızın dokunuşları ile örnek bir proje hayata geçirilecek. Bütün çabalarımız, yerinde ve gönüllü dönüşümle vatandaşlarımızı sağlam, güvenli ve konforlu konutlarına kavuşturmak.” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:46
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