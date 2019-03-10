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Harita Kadastro Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı çalışmalarına başladı

İlk olağan genel kurulunu gerçekleştiren Harita Kadastro Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı, yönetim kurulu asıl adaylarını belirledi ve resmi olarak çalışmalarına başladı.

10 Mart 2019 Pazar 11:56
Harita Kadastro Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı çalışmalarına başladı

İlk olağan genel kurulunu gerçekleştiren Harita Kadastro Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı, yönetim kurulu asıl adaylarını belirledi ve resmi olarak çalışmalarına başladı.



Harita Kadastro Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı, 1. olağan genel kurulu ile 20 kişilik mütevelli heyeti ve davetlilerin katıldığı genel kurulda yönetim ve denetim kurulu asıl üyelerini belirledi. Yapılan görüşmeler sonucunda, 2019 yılı için kız öğrenci ağırlıklı olmak üzere 20 öğrenciye eğitim-öğretim bursu verilmesine, eğitim-öğretim bursunun belli bir kısmının şehit aileleri ve çocuklarına ayrılmasına karar verildi. Ayrıca Ege Bölgesi içerisinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik harita kadastro mesleğinin daha iyi tanıtılması konusunda çalışmalar yapılacağı bildirildi. Genel kurulda, 2019 yılı içerisinde mütevelli heyetinde bulunan öğretim üyelerinin katkılarıyla bilimsel seminerler düzenlenmesi kararlaştırılırken, özellikle meslek okullarındaki öğrenciler için mesleki sorun ve ihtiyaçları konusunda da gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi.



"Sizlerle birlikte daha da güçlenecek"

 

Harita Kadastro Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu’na seçilen Ali Ekber Gül ve meslektaşları “Vakıflar, toplumdaki sosyal düzenin kurulmasında ciddi anlamda katkı sağlayan bir kurumdur. Sosyal adaletin, iç huzurun sağlanmasında görevlerde bulunur. Harita Kadastro Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı da, gerçek anlamda bir sivil toplum kuruluşudur. Sadece meslektaşlar, aileleri ve duyarlı halkın desteği ile çalışır. Kuruluş çalışmalarımız 2016 yılında başladı ve 23 Ocak tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla vakfımız fiilen kurulmuş oldu. Harita Kadastro Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı, harita camiasında alın teri döken herkesi kapsamaktadır. Biz gelen talepler doğrultusunda vakfı kurmaya karar verdik ve meslektaşlarımızla bunun temellerini attık. Bu vakfı kurarken ilk amacımız, başta Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye genelinde binlerce meslektaşımızın ailelerine maddi ve manevi destekler iletmektir. Çağdaş bilim anlayışıyla, inceleme ve araştırma yeteneklerine ve milli ülkülere sahip aydınlar yetiştirmek, bilimsel ve kamu adına üretilen tüm projelerde sivil toplum kuruluşu olarak yerimizi almak üzere yola çıktık. Bu kutsal görev, tamamen gönüllü kişiler ve hayırsever Türk halkının desteği ile gerçekleştirilmekte. 20 meslektaşımızla temelini oluşturduğumuz vakfımız, sizlerle birlikte daha da güçlenecektir” dedi.



Harita Kadastro Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı asıl üye listesi; Ali Ekber Gül, Suzan Doğan, Nihal Eroğlu, Yılmaz Şahin ve T. Mustafa Varlı’dan oluşurken, denetim kurulu asıl listesinde de Halil İbrahim Sümerkan, A.R. Coşkun Erenay ve Turgut Yerlikaya yer aldı. Vakfın yönetim kurulu görev paylaşımı pazartesi günü yapılacak toplantıyla belirlenecek.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:56
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