Haris Seferovic kimdir nereli kaç yaşında? Haris Seferovic hangi takımda oynuyor?

Süper Lig’i bu sezon ikinci sırada tamamlayacak olan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un Benfica'dan eski öğrencisi olan Haris Seferovic için harekete geçti. Haris Seferovic hangi bölgede oynuyor? 2017 yılından beri Portekiz devinde forma giyen Haris Seferovic'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Peki Haris Seferovic kimdir? Haris Seferovic nereli kaç yaşında? Haris Seferovic hangi takımda oynuyor?

Haris Seferovic Kimdir?

Benfica Lisbon takımında Forvet mevkinde forma giyen Haris Seferovic, 22 Şubat 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 185 cm boyunda ve 88 kilo olan Haris Seferovic, Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 4 maça çıkan Haris Seferovic, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Haris Seferovic, bu sezon 2 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır.