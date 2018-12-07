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Hariri'nin ofisinden Lübnan'daki "siyasi çözüm kurallarına bağlılık" mesajı

07 Aralık 2018 Cuma 23:04
Hariri'nin ofisinden Lübnan'daki "siyasi çözüm kurallarına bağlılık" mesajı

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin basın ofisi, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın seçilmesiyle başlayan "siyasi çözüm kurallarına" bağlılıktan vazgeçilmeyeceğini bildirdi.

Hariri'nin basın ofisinden üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak yapılan açıklamada, bazı kesimlerin hükümetin kurulmasına yönelik tekrarlanan engelleri, siyasi dayatmaları ve başbakanlık makamının siyasi düzende kısıtlanması için bir yol olarak gördüğü belirtildi.

Açıklamada, ülkede Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın seçilmesiyle başlayan "siyasi çözüm kurallarına" bağlılıktan vazgeçilmeyeceğine dikkat çekildi.

Hariri'nin, siyasi güçlerin çoğunun onayladığı bir hükümet kurmak için her türlü çabayı sarf ettiği aktarılan açıklamada, daha sonra hükümet kurma aşamasının son çeyreğinde oluşturulan bir parlamento bloğuna bakanlık verilmesinin talep edilmesi sebebiyle, hükümet duyurusunun askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, son zamanlardaki istişarelerle ortaya koyulan yolun, "dengeyi bozma ve başbakanın siyasi temsiliyetini azaltma konusundaki ısrarı" sebebiyle istenilen sonuçlara ulaşmadığı aktarıldı.

Hariri'nin, göreve gelmesinden bu yana 30 bakanlığa sahip bir ulusal koalisyon hükümeti üzerinde çalışmayı tercih ettiği kaydedilen açıklamada, 32 bakandan oluşan bir hükümet teklifinin bağlam dışı bir öneri olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Avn'ın ofisinden bugün yapılan, hükümetin kuruluşunun sekteye uğraması halinde konunun meclise bırakılabileceği yönündeki mesaja işaret edilen açıklamada, böyle bir adımın Avn'ın yetkisi dahilinde olduğu aktarıldı.

Avn'ın, Hariri'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin tekrar gözden geçirilmesi ihtimalini doğuran mesajı hakkında Anadolu Ajansı'na açıklamada bulunan hukuk kaynakları ise, Lübnan Cumhurbaşkanı'nın mesajının teşvik amaçlı ve hükümetin kurulmasını hızlandırma bağlamında olduğunu, oluşum süreci üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını belirtti.

Kaynaklar, Lübnan anayasasının başbakana hükümeti kurmak için, cumhurbaşkanına da hükümetin kuruluşunu imzalaması için belirli bir zaman sınırı koymadığını ifade etti.

- Lübnan'daki hükümet kurma çalışmaları

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Saad el-Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların dağılımı olmak üzere yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamıyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah geçen ay, "bağımsız Sünni vekillerin" olmadığı bir hükümete partisinin katılmayacağını bildirmişti.

Hariri ise Hizbullah'ı, hükümetin kurulmasını engellemekle suçlamıştı.

Lübnan'da mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'ın desteğini alarak meclise giren 6 Sünni milletvekilinin yeni hükümette temsil edilmesi yönündeki ısrar hükümet kurma çalışmalarını kilitliyor.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 23:04
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  2. hükümet
  3. Lübnan

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