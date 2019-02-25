0553 313 94 23

Hariri'den AB-Arap ülkelerine "Suriyeli mülteciler" çağrısı

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesindeki Suriyeli mültecilerin dönüşü için uluslararası çabaların artırılmasını istedi

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:55
Hariri'den AB-Arap ülkelerine "Suriyeli mülteciler" çağrısı

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesindeki Suriyeli mültecilerin dönüşü için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Başbakan Hariri, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi'ndeki konuşmasında, Lübnan'ın, büyük bölümü ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeliler olmak üzere yaklaşık 2 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Uluslararası hukuk ve prensipler doğrultusunda Suriyeli mültecileri ülkelerine geri göndermek için uluslararası çabaların artırılmasını isteyen Hariri, AB liderlerini bu bağlamda Lübnan'ı ziyaret etmeye çağırdı.

Hariri ayrıca, uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) yönelik desteklerin kesilmesinin Lübnan ve bölge üzerinde bırakacağı olumsuz etkiler konusunda uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Lübnan makamları, bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor.

Lübnan'daki resmi verilere göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı bir milyonun altında. Lübnan'da ayrıca yaklaşık 500 bin Filistinli mülteci bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:55
  1. Başbakan Saad Hariri
  2. Lübnan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Seyir keyfi güzel bir futbol oynamak istiyoruz"
    1. "Seyir keyfi güzel bir futbol oynamak..
    2. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş iş..
    3. Elazığ’da Memur-Sen’den Mısır’daki..
    4. Çaldıkları demirleri satarken..
    5. Askeriyeden malzeme çalan hırsızlara..
    6. İYİ Partili Parlak lokma etkinliğine..
    7. Merkel: "Avrupa Birliği’nin kaderi de..
    8. Puşkin Müzesi Antalya’da açıldı
    9. CHP'nin Şişli adayına "Kürdistan"..
    10. Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü:..
    11. Bahreyn'de 2 kişinin idam cezası onandı
    12. Kırsal mahallelerde kumlama..
    13. Kapadokya’da bugün 7 kaçak yapı daha..
    14. BM Genel Sekreteri Guterres: “Nefret..
    15. ABD-Türkiye arasındaki kritik tarih..
    16. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de
    17. Çiftçilerepancar ödemeleri yarın..
    18. Yunan basınından CHP'ye büyük alkış!..
    19. Adana’da 30 silah ele geçirildi
    20. Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den 10 yıl..
    21. Hatay’da kadın cinayetine 2 tutuklama
    22. Türkiye ile Lübnan'dan sağlıkta iş..
    23. "31 Mart dosta güven düşmana korku..
    24. Vali Pekmez Şehit Ahmet Demir’in..
    25. Turkcell'e 150 milyon dolar kredi
    26. Ankara Emniyeti yeni ekip otolarına..
    27. Başkan Zihni Şahin’den ’kırsal..
    28. Seyir halindeki otomobil alev alev..
    29. Fenerbahçeli taraftarlar Beşiktaş maçı..
    30. Sissokko 2 hafta sahalardan uzak..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler