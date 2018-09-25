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Terörist İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ne Müslümanların girişini yasakladı!

Siyonist İsrail yönetiminin, Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne Müslümanların girişini yasakladığı bildirildi.

25 Eylül 2018 Salı 15:51
Terörist İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ne Müslümanların girişini yasakladı!

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne Müslümanların girişini iki günlüğüne yasakladı.

Harem-i İbrahim Camii Müdürü Şeyh Hıfzı Ebu Suneyne AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının kendilerine Museviliğin üç önemli bayramından Sukot (Çardaklar) Bayramı nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'nin iki günlüğüne Müslümanlara kapatıldığını ve kutlamalar için sadece Yahudilere açıldığını bildirdiğini ifade etti.

Şeyh Ebu Suneyne, bu süre içerisinde sadece Yahudilerin Harem-i İbrahim'e girişine izin verileceğini ve camiden vakit ezanlarının da okunmasının yasaklandığını aktardı.

İsrail makamları son birkaç haftadır Yahudi bayramları nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'ni belirli aralıklarla Müslümanlara kapatarak sadece Yahudilerin ayinlerine tahsis ediyor.

1994'TEKİ KATLİAMDAN SONRA CAMİNİN YARISI SİNAGOGA ÇEVRİLDİ

El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşi Hz. Sare’nin kabirlerinin yanı sıra oğlu Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarları da bulunuyor.

İsrail'in 1967 yılından beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994 Cuma günü sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

Hazreti İshak ve hanımının bulunduğu kabirler, Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli şehit olmuş, 150'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 15:51
  1. Terör Devleti İsrail
  2. Siyonist İsrail
  3. Filistin
  4. Batı Şeria
  5. Harem-i İbrahim Camisi
  6. Camiye girişler yasaklandı
  7. Skandal uygulama

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