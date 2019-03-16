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Hareketli Spor Maketleri Sergisi açıldı

Kayseri Altınoluk İmamhatip Ortaokulu öğretmeni Arzu Değirmenci’nin öncülük ettiği, Hareketli Spor Maketleri Projesi Sergisinin açılışı Kayseri Spor A.

16 Mart 2019 Cumartesi 18:10
Hareketli Spor Maketleri Sergisi açıldı

Kayseri Altınoluk İmamhatip Ortaokulu öğretmeni Arzu Değirmenci’nin öncülük ettiği, Hareketli Spor Maketleri Projesi Sergisinin açılışı Kayseri Spor A.Ş ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği’nin işbirliğiyle yapıldı.


Altınoluk İmamhatip Ortaokulu öğretmeni Arzu Değirmenci’nin öğrencilerinin spora eğilimini arttırmak için yaptığı projede öğrenciler bir çok spor alanında hareketli spor maketleri yaptı. Değirmenci’nin bu projesine katkıda bulunan Kayseri Spor A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği’nin işbirliğiyle bir alış veriş merkezi içerisinde çocuklara yaptırılan spora yönelik aktivitelerle serginin açılışı yapıldı. Arzu Değirmenci sergi ile ilgili bilgiler verdiği konuşmasında; "İlk başlarda bu proje sadece maketlerle öğrencilerin dikkatini spora çekmek amaçlıydı. Daha sonra Kayseri Spor A.Ş’nin işbirliği ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği’nin desteğiyle böyle bir organizasyona dönüştü. Açılışımızdan önce, çocuklarımızla spor aktiviteleri yaptık ve hem spora olan ilgilerini görüp hem de eğlenceli zaman geçirmelerini sağladık. Başlarda spora eğilimi olmayan çocuklarımızın böylelikle spora eğilimi arttı ve bir çok öğrencimiz şu an çeşitli spor dallarına yöneldiler” dedi.


Arzu Değirmenci , “Umarım daha çok çocuğumuz bu vesileyle sporla ilgilenir ve sergimizi ziyaret edenler projelerimizi beğenir” diyerek serginin iki gün boyunca açık kalacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:10
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