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"Dur" ihtarına uymayan sürücü emniyeti alarma geçirdi

Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, emniyet güçlerini alarma geçirdi. Polis ve şüpheli arasında yaşanan kovalamaca kaçan sürücü kaza yapınca sona erdi.

27 Ocak 2019 Pazar 08:20
"Dur" ihtarına uymayan sürücü emniyeti alarma geçirdi

Olay, saat 03.00 sıralarında Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BFH 286 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.K., Tunalı Hilmi Caddesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri, aracı kovalamaya başladı ve şüphelilerin kaçış güzergahlarını kapatmak için diğer ekiplerden yardım talep etti. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca, Ş.K.'nin İncesu Caddesinden LibyaCaddesine giriş yapan Mustafa D. yönetimindeki 06 BAV 188 plakalı otomobile çarpmasıyla son buldu. Aracın kontrolünü kaybeden Ş.K., kaldırıma çıkarak durdu. 

Polisler etrafını sardı

Çok sayıda polis ekibi, kaçan otomobilin etrafını sardı ve sürücü Ş.K. ile araçta bulunan 2 kişiyi yakaladı. Araçta ve şüpheliler üzerinde arama yapan polis, 3 şüpheliyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Öte yandan, 06 BAV 188 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa D., kaza nedeniyle yaralandı. Sürücü, tedavisi yapılmak üzere HacettepeÜniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 

Olayın görgü tanığı bir vatandaş, bir restoranda kurye olarak çalıştığını belirterek, sipariş götürdüğü sırada olayı gördüğünü söyledi. Polisin kaçan araca sık sık dur ihtarında bulunduğunu, ancak şüphelilerin durmadığını anlatan vatandaş, şüphelilerin bir başka araca çarparak durabildiğini kaydetti. 

 

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 08:20
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