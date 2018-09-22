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Sıcak anlar! Polis saldırganı ayağından vurdu

Antalya’da hareketli anlar yaşandı. Sivil polis, kendine bıçakla saldıran şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 17:37
Sıcak anlar! Polis saldırganı ayağından vurdu

Antalya'da bir zincir market şubesinde vatandaş ile sivil polis arasında yaşanan tartışma hastanede bitti. Polis kendisine kesici bir aletle saldırdığını iddia ettiği bir kişiyi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı vatandaş olay yerindeki ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırılırken, boynundan yaralanan sivil polis memuru da meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesinin Soğuksu Mahallesi Toroslar Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, izinli polis memuru A.K. ve ailesi öğle saatlerinde markete geldi. İddiaya göre perde almak isteyen H.S. ve A.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada H.S., markette eline geçirdiği kesici bir aletle polise saldırdı. Belindeki tabancasını çeken polis önce havaya iki el ateş etti, şahsın durmaması üzerine ise ayağından vurdu. Sol ayağından yaralanan H.S. ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis memuru A.K. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Olayı gören vatandaşlardan İsmail Şahin, kavganın perde yüzünden çıktığını ve vatandaşın polise sürekli küfür ettiğini söyledi. Şahin, "Kavganın dahada büyümesi üzerine polis vatandaşın ayağına ateş etti" dedi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 17:37
  1. İsmail Şahin
  2. Muratpaşa
  3. Toroslar
  4. Antalya
  5. Polis

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