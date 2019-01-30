0553 313 94 23

Hareketli anlar... Ortalık savaş alanına döndü

Bursa’da, asker eğlencesinde çıkan kavgaya karışan kişiler, iddiaya göre olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açıp, taş ve sopalarla saldırdı. Polisin biber gazı ve cop ile müdahale ettiği olayda 5 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı. Polise ateş açıp, kaçan 2 şüpheli ise aranıyor.

30 Ocak 2019 Çarşamba 06:18
Hareketli anlar... Ortalık savaş alanına döndü

Olay, akşam saatlerinde Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 100 kişilik mahalleli, askere gidecek B.Ü. (19) için meydanda düzenlenen asker eğlencesine katıldı. İddiaya göre burada içki içen iki roman aile arasında bilinmeyen nedenle kavga tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine onlarca kişi sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olaya karışan kişiler, bu kez de kavgayı ayırmaya gelen polislere saldırdı. Polislere taş ve sopalarda saldıran mahalleliye, biber gazı ve coplarla müdahale edildi.

Öte yandan, kavgaya karışan 2 kişi tabanca ile polislerin üzerine ateş açıp, plakasız bir otomobile binip olay yerinden kaçarken, şans eseri kimseye mermi isabet etmedi. Çıkan kavgada 5 kişi sopa ve bıçakla yaralanırken, 8 kişi ise gözaltına alındı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ateş açan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 06:18
  1. Bursa
  2. bursa
  3. kavga
  4. son dakika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Başkanı Trump’tan SDK’ya tampon bölge sözü
    1. ABD Başkanı Trump’tan SDK’ya tampon..
    2. Kaza yapan araç dükkanın üstüne uçtu
    3. ABD'den tarihi itiraf! Kazanan İran oldu
    4. Sular durulmuyor! CHP'de İzmir kaosu
    5. AB vize ücretlerini yükseltiyor
    6. Erdoğan imzalamıştı! Resmi Gazete'de..
    7. Hareketli anlar... Ortalık savaş..
    8. İngiliz parlamentosundan Brexit kararı
    9. Üroloji merkezinde cihazı tamir..
    10. Kıyı ablukaya alındı, ekipler harekete..
    11. İlk Türk ‘unicorn’unu arıyoruz
    12. Uçak Antalya'ya geliyordu... Ortalık..
    13. Irak ile Ürdün arasında ucuz petrole..
    14. Hamas'ın askeri kanadından direnişe..
    15. Brezilya'da barajın çökmesi sonucu..
    16. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    17. Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirler..
    18. Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus..
    19. Katar'ın Asya Kupası final sevinci..
    20. Flaş gelişme! Mbaye Diagne..
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir amacı var'
    İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir amacı var'
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!