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ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli anlar

ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde kendini yakma girişiminde bulunan bir şahıs polis ekipleri tarafından engellendi

26 Nisan 2018 Perşembe 14:52
ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli anlar

Sarıyer’de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu önüne saat 11.20 sıralarında gelen Y.İ .(29) “Fethullah Gülen'i getirsinler. Benim kardeşim Ogün cezaevinde. Kendimi yakacağım” diye bağırdı. Kendini yakma girişiminde bulunan kişiyi gören Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri ikna girişiminde bulundu. Y.İ’nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri bu kişiyi etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 14:52
  1. ABD Başkonsolosluğu
  2. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü

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