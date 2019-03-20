0553 313 94 23

"Hareket Sekiz" filminin çekimleri başladı

Yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun üstlendiği filmin, 4 Ekim'de 12 ülkede aynı anda vizyona girmesi planlanıyor

20 Mart 2019 Çarşamba 14:28
"Hareket Sekiz" filminin çekimleri başladı

İSTANBUL (AA) - Polisiye ve komedi türündeki "Hareket Sekiz" adlı filmin çekimleri başladı.

Yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun üstlendiği filmin senaryosunu Ayberk Çınar kaleme aldı.

Yapımcılığı Levent Cengizhan tarafından gerçekleştirilen filmin, 4 Ekim'de 12 ülkede aynı anda vizyona girmesi planlanıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ise Ali Sunal, Onur Atilla, Sarp Bozkurt, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Devrim Yakut, Hakan Bilgin ve Hande Katipoğlu yer alıyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Bünyamin, Reşat ve Kazım, Türkiye'de tesadüfi başarılar elde etmiş üç polis memurudur. Rus mafya lideri Zolka, bor madenini özel bir silahta kullanmak üzere Türkiye'den yurt dışına kaçırmak istemektedir. Hedefteki ülke ise Liechtenstein'dir. Bu özel görevde yer alacak bu 3 polis memuru ise başlarına geleceklerden habersiz aksiyonun tam ortasına düşeceklerdir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:28
  1. Film
  2. Hareket Sekiz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de dolmuşla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
    1. İzmir'de dolmuşla otomobil çarpıştı: 1..
    2. Vatandaşlar akın etti! Bir haftada 3,3..
    3. İran'da sel felaketi can aldı
    4. KYK borç silme 2019 son dakika KYK..
    5. Beşiktaş'a şok! Zirveden sonunculuğa..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı
    7. "Üniformalı hainlerin çoğu Kandil'e..
    8. Soylu: Avrupa tahrik etti, Erdoğan..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya..
    10. Bayram Malkan Avrupa üçüncüsü
    11. Büyükşehir Denizova Halı saha ve..
    12. Bakan Kasapoğlun’dan Şevval İlayda..
    13. Porto, Casillas'ın sözleşmesini uzattı
    14. Üç çocuğu ve eşyalarıyla birlikte..
    15. Porto'dan flaş Casillas kararı!..
    16. Google Plus kapanmasına kısa süre kaldı
    17. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Çiçek..
    18. "20 milyar dolarlık ithal malın yerli..
    19. Tatamide Bursa imzası
    20. Başkan Büyükkılıç: "Muhsin İlyas..
    21. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    22. Gecekondudan Türkiye ikinciliğine
    23. Başkent Astana'nın ismi Nursultan..
    24. İstanbul'da dev operasyon! İlaç..
    25. Uluslararası Sarıkamış Kupası..
    26. İşte bölücü örgütün gerçek yüzü
    27. Kırıkkale’de sanayiciye nefes..
    28. Bakan Murat Kurum'dan deprem sonrası..
    29. Prof. Dr. Tezcan, "Primer immün..
    30. Ankapark "Wonderland Euroasia" açılış..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin