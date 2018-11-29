Hareket halindeki treninin üstüne çıkan çocuk yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, hareket halindeki yük treninin vagonunun üzerine çıkan çocuk yüksek gerilim hattına çarparak ağır yaralandı.

Bandırma'dan Balıkesir istikametine giden yük treninin vagonunun üzerine çıkan Birhat E. (13) ile Deniz Ç. (13), Sunullah Mahallesi'nde yüksek gerilim hattına çarparak düştü.

Ağır yaralanan Birhan E. ambulansla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve olay yerinde uzun müddet aranan Deniz Ç. ise polis ekipleri tarafından 17 Eylül Mahallesi'ndeki evinde bulundu.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.