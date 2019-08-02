Hareket halindeki traktöre binmek isterken altında kaldı Sivas’ta hareket halindeki traktöre binmek isteyen kişi altında kalarak ağır yaralandı.

Sivas’ta hareket halindeki traktöre binmek isteyen kişi altında kalarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Yeşilalan köyünde meydana geldi. R.Ş. (56) isimli kişi arazide yakını tarafından kullanılan hareket halindeki traktöre binmek istedi. Dengesini kaybedip düşünce traktörün altında kaldı. Bacağı kırılan R.Ş., helikopter ambulans ile kaza bölgesinden alınarak Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. R.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.