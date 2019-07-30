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Hareket halindeki tır alev aldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde hareket halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı.

30 Temmuz 2019 Salı 13:51
Hareket halindeki tır alev aldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde hareket halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine Hakan Fışkın yönetimindeki 05 AAN 562 plakalı aracın dorsesinde lastikten çıktığı belirlenen yangına müdahale edildi.


Merzifon Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:51
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