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Hareket halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği devrildi

Adana’da hareket halindeyken üzerine aydınlatma direği devrilen otomobildeki 2 kadın hafif şekilde yaralandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:42
Hareket halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği devrildi

Adana’da hareket halindeyken üzerine aydınlatma direği devrilen otomobildeki 2 kadın hafif şekilde yaralandı.

 

Olay, Sarıçam ilçesi Kozan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turhan Öztürk, eşi Fadime Öztürk ve ismi öğrenilemeyen bir komşusunu yanına alarak otomobil ile Kozan Yoluna çıktı. Öztürk, kavşağa geldiği sırada hareket halindeyken birden üzerine refüjdeki aydınlatma direği düştü. Ne olduğunu anlayamayan sürücü otomobilini yol kenarına çekerek hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Direk, otomobilin yolcu konumundaki kişilerin olduğu tarafa düşerken 2 kadın hafif şekilde yaralandı. Sürücü Öztürk’ün haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kadını hastaneye kaldırdı.

 

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:42
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