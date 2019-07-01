Hareket halindeki otomobil alev aldı Karabük’ün Yenice ilçesinde otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Karabük’ün Yenice ilçesinde otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yenice ilçesine bağlı Kuzdağ köyünde meydana geldi. Tolga İncebacak’ın kullandığı 78 AAB 293plakalı otomobil hareket halindeyken motor kısmı bir anda alev aldı. Otomobilden kendisini dışarıya atan şoför Tolga İncebacak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yenice Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.