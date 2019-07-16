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Hareket halindeki halk otobüsünden düşen genç kız öldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesine hareket halinde ve kapısı açık olan özel halk otobüsünden düşerek hayatını kaybetti.

16 Temmuz 2019 Salı 21:57
Hareket halindeki halk otobüsünden düşen genç kız öldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesine hareket halinde ve kapısı açık olan özel halk otobüsünden düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, Dilovası ilçesinden Gebze’ye gitmek için Y.K. idaresindeki 41 J 4171 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Gebze ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen genç kız, otobüsün kapısına doğru yaklaştı. Acar, hareket halindeyken kapısı açık olan otobüsten aşağı düştü. Özel bir hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından sürücü Y.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 21:57
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