0553 313 94 23

Hareket halindeki araçta dans eden sürücüye hapis

Adana'da hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan sürücüye, "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 5 ay hapis cezası verildi

01 Şubat 2019 Cuma 14:22
Hareket halindeki araçta dans eden sürücüye hapis

Adana'da hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan sürücü, "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen tutuksuz İslam S. geldi.

İslam S. savunmasında, olayın doğru olduğunu belirterek, hareket halindeki aracının kapısını açıp ayakta dans etmesini, arkadaşına şaka ve komiklik olsun diye yaptığını söyledi.

Trafiğin boş olduğunu ileri süren İslam S, "Tehlikeli bir durum bulunmuyordu. 15 kilometre hızla gidiyordum. Hızım fazla olsa o hareketleri yapamazdım. Trafiği tehlikeye sokma gibi bir hareketim yoktu." diye konuştu.

Mahkeme hakimi, sanık İslam S'yi "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan önce 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra sanığın cezasını, duruşmadaki iyi hali nedeniyle 5 aya indirdi.

- Cezası onanırsa hapis yatacak

Daha önce işlediği bir suçtan da 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan sanığın, bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat getirmeyen hakim, verdiği hapis cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirmedi.

Hakim ayrıca, hapis cezasını TCK'nin 51. maddesinde yer alan "adli para cezasına, cezasını kamu kurumunda çekmesine ya da belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya" gibi seçenek yaptırımlara çevrilmesine de yer olmadığına karar verdi.

Sanık İslam S, verilen hapis cezasının Adana Bölge Adliye Mahkemesince onanması halinde cezaevine gönderilecek.

- Olay

Adana'da hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan sürücü İslam S, 31 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Hakkında adli işlem başlatılan sürücüye "tehlikeli şerit değiştirmekten" bin 2 lira, "emniyet kemeri kullanmamaktan" 108 lira para cezası uygulanmış ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" de ehliyetine el konulmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 14:22
  1. Adana
  2. araçta dans
  3. Dans
  4. islam s

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi konuları ve sınav süresi nedir ÖSYM
    1. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi..
    2. 15 Temmuz'da evinde saklanmıştı!..
    3. ÖSYM Başkanı Aygün: "ÖABT'de soru..
    4. ÖSYM Başkanı Aygün, Öğretmenlik Alan..
    5. Hareket halindeki araçta dans eden..
    6. THY, İstanbul Havalimanı'na taşınmaya..
    7. "AÜ'nün amiral gemisi: AÖF sistemi"
    8. "IMF konusunun gündeme getirilmesi..
    9. Kremlin Guaido'dan mektup gelirse..
    10. Ahmet Misbah Demircan'a için veda yemeği
    11. Fenerbahçe'nin yeni transferi TFF..
    12. 2018 yılında Kudüs’te yaşananlar
    13. Özhaseki: HDP'nin değil, Kürt..
    14. 98'lik Ali Rıza dedenin Cumhurbaşkanı..
    15. Ege Denizi'nde deprem!
    16. "HDP'nin değil, Kürt vatandaşlarımızın..
    17. Genç siber güvenlik uzmanları Cyber..
    18. Turizmcilerin bahanesi kalmayacak
    19. Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul..
    20. Türk Telekom’dan son çeyrekte 2,2..
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!