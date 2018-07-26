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Hareket halindeki araca ateş açıldı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobile ateş açılması sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı. Kaçmaya çalışan 17 yaşındaki zanlı yakalandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:34
Hareket halindeki araca ateş açıldı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Alatarla Köyü, Alatarla Camisi mevkisinde E.B.A., İzzet Kendir idaresindeki otomobile tabancayla ateş açtı.

Mermilerin isabet ettiği araç, Germeç Kur'an Kursu'nun duvarına çarparak durdu. Açılan ateş sonucu yaralanan sürücünün babası Halil Kendir olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan sürücü ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçmaya çalışan E.B.A.'yı yakaladı.

Zanlının ablasının İzzet Kendir'in oğluyla kaçtığı, iki aile arasında kız kaçırma meselesinden husumet bulunduğu öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 14:34
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