Barış Pınarı Harekatı sonrası Temel Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Suriye'nin kuzeyine başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.09 Ekim 2019 Çarşamba 18:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması dolayısıyla Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Karamollaoğlu yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı.
Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum.
Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesini ve bir an evvel coğrafyamızda huzurun hakim olmasını temenni ediyorum.
Allah yardımcımız olsun.
#BarışPınarıHarekatı
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