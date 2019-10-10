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YPG'ye operasyon Evanjelistleri çılgına çevirdi! Erdoğan'a saldırdı

Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerini yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı ABD’li Evanjelikleri çıldırttı. "İkinci İsrail devleti projesi çöktü" itirafının ardından Evanjelik lider Pat Robertson, Türkiye’yi ve Trump’ı hedef alan bir kara propagandaya imza attı.

10 Ekim 2019 Perşembe 08:12
YPG'ye operasyon Evanjelistleri çılgına çevirdi! Erdoğan'a saldırdı

Türkiye’nin, Suriye’de Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG’yi hedef alan "Barış Pınarı" operasyonuna son olarak Evanjeliklerden de tepki geldi. Evanjelik tepkinin, Suriye’nin kuzeyinde “İkinci İsrail devleti kurma” hayalinin suya düştüğü itirafından hemen sonra gelmesi dikkat çekti. Washington Post’un haberine göre evanjelik Hristiyanların önde gelen isimlerinden Pat Robertson, Başkan Donald Trump’ın Suriye’den asker çekilmesi planına sert eleştiriler yönelterek, “Trump Tanrı’nın desteğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya” dedi. Evanjelik Hristiyanlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın en önemli destekçi kitlesini oluşturmaları ve İsrail’in Ortadoğu’da yürüttüğü işgal ve ilhak politikasına destekleriyle biliniyor.

Erdoğan’ı hedef aldı

Trump’a bir dönem verdiği yoğun destekle tanınan ve televizyonlarda yaptığı siyasi yorumlarla Evanjelistlerin ülkedeki en önemli temsilcileri arasında yer alan Robertson, İsrail ve ABD’nin bölgedeki planlarına set çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a skandal ifadelerle saldırmaktan geri durmadı. Trump’ı Suriye’deki ABD destekli terör yapısına “ihanet” ile suçlayan ve “dehşete düştüğünü” söyleyen Robertson, “Onun (Erdoğan) için ABD’nin müttefiki demek saçmalık, o kendisi için var” ifadesiyle adeta düşmanca bir tavır takındı.

Kara propaganda

Ülkede, Hristiyan Yayın Şebekesini (CBN) kuran Pat Robertson, bu son yorumları televizyon kanalındaki kendi özel programında dile getirdi. ABD Başkanı’nın şimdi de “Hristiyanların ve Kürtlerin Türkler tarafından katledilmesine izin verdiğini” sözleriyle Türkiye karşıtı kara propagandaya imza attı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Evanjelik Hristiyan kitlenin önde gelen isimlerinden.

Proje devlet hedefi çöktü

Hafta başında Amerikan Newsweek dergisine konuşan, adı açıklanmayan, üst düzey bir Beyaz Saray ulusal güvenlik yetkilisi, “Dürüst olmak gerekirse, ABD için Türkiye, Suriye ve Irak boyunca bir Kürt devletini desteklemek daha iyi olurdu. Bu bölgede ikinci İsrail olurdu” itirafında bulunmuştu. Üst düzey yetkilinin açıklaması, Türkiye sınırı boyunca kurgulanan proje devlet hedefini ortaya koymuştu.

Terör devleti İsrail’i korku sardı

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleyeceğinin kesinleşmesi İsrail’de korkuya neden olmuştu. İsrailli gazeteci Barak Ravid, ABD’nin bölgeden çekilmesinin, İsrail’in Suriye’deki operasyonlarına darbe vuracağını belirtirken, İsrail’de Türkiye karşıtı görüşleriyle bilinen aşırı sağ siyasetçi Naftali Bennett de Twitter hesabından terör örgütü PKK/YPG’ye “Türkiye karşısında dualarımız sizinle” mesajını göndermişti.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 08:12
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  • inanmayıninanmayın14 dk önce
    Hristiyan görünümlü siyonist yahudi bunlar. Hristiyan avrupalılar, zaten onlardan kurtulmak istiyordu, israel devleti oluşumuna izin verip avrupadan attılar. Evangelistlik ve protestan hristiyanlık grupları yahudilerin hristiyanları bölme projelerinin başarılı olmuş halidir. Şimdi de aile yi yok ederek, insanların hayvan sürüsü gibi dağılıp güçsüz kalmalarının peşindeler. "Müslümanlar birbirine sımsıkı sarılsın, birlik olsun." Bunlar Rabbimize karşı gelen kişilerdir.

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