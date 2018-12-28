Harekat öncesi kritik gün! Türk ve Rus heyeti bir araya gelecek

Türk ve Rus heyet yarın saat 12'de Moskova'da bir araya gelecek. Türkiye adına görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstihbarat Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılacak.

Erdoğan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yarın sabah biliyorsunuz buradan benim heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanım, Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım, aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Benim de sayın Putin ile hem telefon hem Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Olay sadece Münbiç değil, oradaki terör örgütlerini yok etmeye yönelik yok etmeye yönelik çalışmamızdır. Tedbirimizi aldık, silahlı kuvvetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor."

Lavrov'dan açıklama

Öte yandan yaşanan gelişmelerle ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'da bir açıklamada bulundu. Lavrov , "Türkiye'nin gerçekleştireceği operasyona Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması açısından yaklaşıyoruz" dedi.