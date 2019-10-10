Barış Pınarı Harekatı'nın haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları! Amerikan kanalı MSNBC'nin haber spikeri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı canlı yayında sunarken çocuğunun stüdyoya girmesiyle zor anlar yaşadı.

ABD basınında yer alan habere göre, MSNBC spikeri Courtney Kube, haber bülteninde Barış Pınarı Harekatı'nı sunarken 4 yaşındaki oğlu stüdyoya girdi ve canlı yayında Kube'ün yanına gelerek kadraja girdi. "Özür dilerim, çocuklarım burada" Zor anlar yaşayan spiker Kube gülümseyerek "Özür dilerim, çocuklarım burada." dedi. Çocuğun kadraja girmesinin ardından ekranda bölgenin haritası gösterilmeye başlandı. Kube, daha sonra yaptığı açıklamada, 4 yaşındaki ikiz çocuklarını işe getirmek zorunda kaldığını ifade etti.

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