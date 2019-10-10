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Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ile görüştü!

Geçtiğimiz haftalarda Ali Babacan ile bir araya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti hazırlığındaki diğer bir isim olan Ahmet Davutoğlu ile Ankara'daki çalışma ofisinde görüştü.

10 Ekim 2019 Perşembe 13:29
Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ile görüştü!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yeni parti hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Ankara Beysukent'teki çalışma ofisinde görüştü.

Karamollaoğlu'na Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Birol Aydın, Mehmet Karaman, Hasan Bitmez ve Fatih Aydın eşlik etti.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 13:29
  1. Karaman
  2. Aydın
  3. Ankara
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. Temel Karamollaoğlu

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  • SahinSahin40 dk önce
    Tipleride ayni.akbaba misali firsat kolluyorlar.o yüzden millette sizi her secimde KOLLUYOR

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