Harekat bölgesinde kritik görüntü! ABD askerleri ile rejim ordusu otobanda karşılaştı Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn El Arap'tan çekilen ABD askerleri ile bölgeye doğru giden Esed güçleri otoyolda karşı karşıya geldi. Karşılaşma sırasında iki güç arasında temas kurulmadı.

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası terör örgütü YPG kontrolündeki Kobani'den çıkan ABD askerleri ile bölgeye doğru giden Esad güçleri otoyolda karşı karşıya geldi. Rus haber ajansı RT görüntüleri "Acaba birbirlerini selamladılar mı?" ifadeleriyle paylaştı. Görüntülerde ABD zırhlıları ile Esad Güçleri aynı karede yer alırken iki güç arasında temas kurulmadığı gözlemlendi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, dün Suriye ordusunun ülkenin kuzeyindeki Menbiç kentine girdiğini açıklamıştı. Rejim güçlerinin 48 saat içinde münbiç'e gireceği duyurulmuştu Yapılan açıklamalarda, SDG ile Suriye yönetiminin anlaşmaya vardığı, bölgedeki kimi yerlerin Suriye ordusunun kontrolüne bırakılacağı söylenmişti. Suriye ordusunun 48 saat içinde Menbiç ve Kobani'ye gireceği duyurulmuştu.

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