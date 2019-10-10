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Barış Pınarı Harekatı Avrupa'yı sallamaya devam ediyor! Finlandiya'nın ardından bir AB ülkesi daha silah satışını durdurdu

Norveç, Suriye'deki terör örgütlerine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye her türlü silah ihracatını durdurduğunu açıkladı. Finlandiya da "Türkiye'ye veya savaşa katılan diğer ülkelere yeni silah ihracat lisansı vermeyecek" duyurmuştu.

10 Ekim 2019 Perşembe 20:26
Barış Pınarı Harekatı Avrupa'yı sallamaya devam ediyor! Finlandiya'nın ardından bir AB ülkesi daha silah satışını durdurdu

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye her türlü silah ihracatını durdurduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, AFP'ye gönderdiği mailinde, "Durumun karmaşık olduğunu ve sürekli değiştiğini göz önüne alırsak, Dışişleri Bakanlığı bir önlem olarak Türkiye'ye savunma ya da farklı amaçlı kullanımlar için yeni ihracat taleplerine yanıt vermeme kararı aldı." dedi.

Finlandiya'da askıya aldığını açıklamıştı

Finlandiya Başbakanı Rinne, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonunu kınamıştı. Sputnik'in aktardığı habere göre Rinne, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin eylemleri Suriye'deki halihazırdaki karmaşık krizi derinleştirmektedir. Tedbirlerin Suriye'deki insani durum üzerindeki etkileri konusunda çok endişeliyiz" demişti.

Operasyonun yeni bir göç krizini de beraberinde getirebileceğini söyleyen Rinne, "Buna AB düzeyinde de hazırlanmak önemli" diye konuşmuştu.

Rinne, "Hükümet, Türkiye'ye veya savaşa katılan diğer ülkelere yeni silah ihracat lisansı vermeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 20:26
  1. Ine Eriksen Soreide
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • Tr.Tr.31 dk önce
    Terör örgütü olsak bedava verirsiniz değilmi .......ler.Millet silahı savaşta kullanacak beyinsizler,barışta silaha zaten gerek yok...
  • Halit Halit 39 dk önce
    Arap birliğinden kınama geldi. Ve Filistin de o kınamaya imza atmış Türkiye o kadar iyilik yaptı o bizi kınıyor yazuk
  • VatandaşVatandaş40 dk önce
    Bu ateş sizide yakar inşallah ab bu savaş islamla küffar savaşı kim zerre kadar desteklerse cehennemateşinde yanar inşallah
  • DIESSMANN DIESSMANN 42 dk önce
    AVRUPA TERÖRISTLERE SILAH SATIYOR BURADA KIMSE LISANA SORMUYOR KONU TÜRKIYE OLUNCA OLMAYACAK BAHANELAR ÜRETIYOR AVRUPALI TERÖRIST ÜLKELER SILAHLARINI ...............LAR BIZ KENDI SILAHIMIZI KENDIMIZ ÜRETIYORUZ AVRUPA KENDI KENDINE YALAN ÜRETIYOR AVRUPA ARIK AVRUPALIKTAN CIKTI TERÖRISTLERIN BÖLGESI OLDU YAKINDA AVRUPAYI TERÖRISTLER YÖNETECEK BU KESIN OLACAKTIR.
  • OvalıOvalı42 dk önce
    Acaba bufino bize hangi silahı veriyormuş ? Ben merak ediyorum. O bize vereceğin silahı kendi ...............

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