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Harçlıklarıyla sokak hayvanlarına yiyecek aldılar

Muş'ta bir grup ilk ve ortaokul öğrencisi, harçlıklarıyla aldıkları yiyeceklerle kuş ve sokak hayvanlarını besledi

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:46
Harçlıklarıyla sokak hayvanlarına yiyecek aldılar

MUŞ (AA) - Muş'ta bir grup öğrenci, "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında biriktirdikleri harçlıkları ile kuş ve sokak hayvanlarına yiyecek aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulanan "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında bir araya gelen bir grup ilk ve ortaokul öğrencisi, biriktirdikleri harçlıklarıyla kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuş ve sokak hayvanları için et, yem, sakatat ve buğday aldı.

Öğrenciler aldıkları yiyecekleri, Gençlik Merkezinde faaliyet gösteren gönüllü gençlerin eşliğinde kuş ve sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere bıraktı.

Gençlik Merkezi yetkililerinden Fuat Arda, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu çalışmayı söz konusu proje çerçevesinde yürüttüklerini söyledi.

Çocukların sokak hayvanları için yiyecek alma talebi olduğunu belirten Arda, şöyle konuştu:

"Gönüllü gençlerimiz, sokak hayvanlarına yem bulmak için çalışmak istediklerini söylediler. Biz de onlara önayak olduk. Birlikte projeyi yürüttük. Gençlerimiz, anne babalarından aldıkları harçlıklarıyla yem ve kemik topladı. Yaban hayvanları ve sokak köpeklerinin yoğun olduğu bölgelere bıraktık."

Öğrencilerden Cemal Polat Eke de harçlıklarıyla aldıkları yiyecekleri köpek yavrularına verdiklerini dile getirdi.


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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:46
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