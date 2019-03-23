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Harçlıklarından arttırdıkları paralarla sokak hayvanlarına mama aldılar

Denizli Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sokak hayvanları için başlattıkları proje ile harçlıklarından arttırdıkları paralarla köpekler için mama aldı.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:05
Harçlıklarından arttırdıkları paralarla sokak hayvanlarına mama aldılar

Denizli Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sokak hayvanları için başlattıkları proje ile harçlıklarından arttırdıkları paralarla köpekler için mama aldı. Okul çevresindeki hayvanları besleyen öğrenciler, kalan mamaları da Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine bağışladı.


Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Eda Demir, Remziye Ebrar Şengil, Saadet Zengin, Raziyae Ersoy, Barış Mıhçı’nın, öğretmenleri Meliha Bayramoğlu ve Ümran Yılmaz Yaşar rehberliğinde yürüttükleri "Her İnsanın Bir Dosta, Her Dostun Bir Yemeğe İhtiyacı Vardır" projeyle sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturdu.


Çevrelerinde yaşayan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak, hayvan sevgisi bilinci oluşturmak ve sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak için mama projesi hazırlayan öğrenciler, okullarında, arkadaşlarından, öğretmenlerden ve ailelerinden topladıkları para ile sokak hayvanları için mama aldı. Öğrenciler, kendi mahallelerinde ve okul çevresinde yaşayan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşıladı.



Öğrenciler mamanın yanında hayvanların su ihtiyacını da karşıladı


Yaşadıkları mahalle ve okullarının önünde bulunan parkta yaşayan sokak hayvanları için belirledikleri noktalara mama ve su kabı koyan öğrenciler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek kalan mamaları merkeze verdiler.


Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Veteriner Hekim Kemal Karaoğlan tarafından karşılanan öğrenciler, Uzman Veteriner Hekim Hasan Kılınç ile merkezi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Hazırlanan projenin amacının sokak hayvanlarının karınlarını doyurmak, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak, yardımlaşmayı duygusunu geliştirmek, sokak hayvanları ile ilgili farkındalık oluşturmak ve her canlının yemek yeme ihtiyacı olduğunu hatırlatmak olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:05
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