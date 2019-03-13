Harbiyeliler Kuzey Makedonya’da Atatürk’ü andı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 120’nci yıldönümü nedeniyle Kuzey Makedonya’da tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 120’nci yıldönümü nedeniyle Kuzey Makedonya’da tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 120’nci yıldönümü sebebiyle Kuzey Makedonya’da tören düzenlendiğini duyurdu. Manastır Şehir Müzesi’ndeki anma törenine Milli Savunma Üniversitesi öğrencisi Harbiyeliler de katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.