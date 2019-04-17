Harbiye’de motosiklet ile ticari otomobil çarpıştı: 2 yaralı Şişli Harbiye ışıklarında, motosikletle ile ticari otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, iki kişi yaralandı.

Şişli Harbiye ışıklarında, motosikletle ile ticari otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, iki kişi yaralandı.

Kaza, 00.45 sularında Şişli Halaskargazi Mahallesi Harbiye ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışıklardan Nişantaşı istikametine gitmeye çalışan ve sürücü kimliği alınamayan 34 TCK 85 plakalıticari otomobil ile yolun karşısına geçmeye çalışan Mesut G., idaresindeki 41 V 0735 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet orta refüjdeki direğe çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsü Mesut G. hafif yaralanırken, arkasında oturan yolcu ise ağır yaralandı. Ticari taksi sürücüsü ise kazayı yara almadan kurtuldu. Yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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