Haram kazanç: Faiz

Faiz (riba), borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre sonunda misliyle geri almaktır. Alın teri dökmeden, emek sarf etmeden, haksız kazanç elde etmektir. Zorda kalmış kişilerin bu hallerini fırsata çevirmektir. Yüce Allahımız bizlere geçimimizi helal yoldan temin etmemizi emrediyor.

Allah’ın Resulü (sav), “Hiç kimse kendi el emeğinin kazancından daha hayırlı bir yiyecek yememiştir” (Buhârî) buyuruyor.

Faiz, insanların mallarına kattıkları meşru olmayan fazlalıktır. Faiz, dünyada da ahirette de hesabı çetin olan büyük bir günahtır. Faiz haramdır; çünkü İslam’ın hukuk ve ahlâk sisteminin temelinde yer alan “Hak” kavramına aykırıdır.

Kur’ân-ı Kerim azı ve çoğu hakkında bir ayırım yapmaksızın faizi şu âyetlerle mutlak olarak yasaklamıştır:

-Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların “Alım-satım tıpkı faiz gibidir” demeleri yüzündendir. Halbuki Allah, alım-satımı helâl, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah’a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar. (Bakara-275)

-Allah faizi tüketir (Faiz karışan malın bereketini giderir), sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.(Bakara-276)

-Ey iman edenler! Allah’tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. (Bakara-278)

-Şayet (faiz hakkında söylenenleri) yapmazsanız, Allah ve Resûlü tarafından (faizcilere karşı) açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip vazgeçerseniz, ana paranız sizindir; ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. (Bakara-279)

Ayette “Ana paranız sizindir” denilmek suretiyle verilen ödünçte alacaklının hakkının sadece ana para olduğu belirtilmiştir.

Faiz yaygınlaşınca toplumlarda dar gelirliler ve yoksullar ezilir. Zenginle fakir arasındaki uçurum derinleşir. Karzı hasen dediğimiz Allah rızâsı için borç verme, yardımlaşma ve merhamet gibi erdemli davranışlar ortadan kalkar. Helal haram duyarlılığı kaybolur.

Peygamberimiz (sav) Veda Hutbesi’nde insanlığa şu mesajı vermiştir:

- “Fâizin her çeşidi kaldırılmıştır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız! Allâh’ın emriyle fâizcilik artık yasaktır. Câhiliyeden kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz de Abdulmuttalib’in oğlu amcam Abbâs’ın fâizidir.”

(Müslim, Ebû Dâvûd)

Allah Resûlü (sav) faizin eninde sonunda sahibine kaybettireceğini şöyle beyan etmiştir: “Faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse, malının hayrını göremez.” (İbn Mâce)