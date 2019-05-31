Kadir Gecesi dolayısıyla Ebu’l Hasan Harakani Türbesi ziyaretçi akınına uğradı.

Hazreti Mevlana’nın Mesnevisinde kendisinden övgüyle bahsettiği Hazreti Mevlana’dan 200 yıl önce yaşamış olan Ebu’l Hasan Harakani’nin Kars’ta bulunan türbesini ziyaret etmek için 81 ilden ve yurt dışından çok sayıda insan gelerek Harakanî Türbesini ziyaret ederek dilekte bulunuyor. Özellikle Kadir gecesi olması nedeniyle yüzlerce vatandaş tarafından ziyaret edilen Harakani türbesinde dualar edildi, dilekler tutuldu.

Hasan Harakan-i türbesini ziyaret eden vatandaşlar türbe içerisini doldurdu, kimi vatandaşlar ise dilek ve dualarının kabul olduğu için türbe çevresinde bulunan vatandaşlara şeker ve lokum ikram etti.