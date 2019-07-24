0553 313 94 23

Haradinaj "susma" hakkını kullandı

Hollanda'daki Kosova Savaş Suçları Özel Mahkemesine "şüpheli" sıfatıyla ifade vermeye çağrılan ve bu nedenle başbakanlık görevinden istifa eden Kosovalı siyasetçi Ramush Haradinaj ifade sırasında yöneltilen sorulara yanıt vermedi

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:44
Haradinaj "susma" hakkını kullandı

PRİŞTİNE (AA) - Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Savaş Suçları Özel Mahkemesince "şüpheli" sıfatıyla ifade vermeye çağrılan ve bu nedenle başbakanlık görevinden istifa eden Kosovalı siyasetçi Ramush Haradinaj, mahkemede susma hakkını kullandı.

Savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Haradinaj, avukatlarının tavsiyesi üzerine, kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermediğini ifade etti.

İfade vermeye gelerek mahkemeye karşı yasal yükümlülüğünü yerine getirdiğini kaydeden Kosovalı siyasetçi, "Bana somut bilgiler verilmedi ancak Kosova Savaşı'ndaki rolüm üzerine konuşuldu." ifadelerini kullandı.

Haradinaj, mahkemeye başbakan olarak değil, sadece Kosova vatandaşı olarak çıkmak adına görevinden istifa ettiğini anımsattı.

Siyasette kalmaya devam edeceğini ve yasalara, ülkesine her daim saygı duyacağını vurgulayan Haradinaj, "Biz koşulsuz diyalogdan ve Sırbistan ile karşılıklı tanınma anlaşmasından yanayız." dedi.

Haradinaj, istifasının ardından olası erken seçim istişarelerine de olumlu yaklaştığını söyledi.

Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından Haradinaj, daha önce de iki kez Lahey'deki uluslararası mahkemede yargılanmış, ancak delil yetersizliği nedeniyle her ikisinde de beraat etmişti.

2017'den beri Kosova'nın başbakanı olarak görev yapan Haradinaj, 2004-2005 yıllarında da kısa süre başbakanlık yapmıştı.

Bu arada, ifade vermek üzere Lahey'deki mahkemeye UÇK'nın eski üst düzey yetkilisi ve sözcüsü Yakup Krasniqi de geldi.

- Kosova Özel Mahkemesi

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki savcılık, 2011 yılında kuruldu. Uluslararası hakim ve savcılardan oluşan mahkemenin görevi, 1998-2000 yıllarında bölgede işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak.

Lahey'deki özel savcılık, 2019 başından beri yaklaşık 40 eski UÇK mensubunu daha ifade vermek üzere çağırmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:44
  1. Başbakan
  2. Hollanda
  3. Kosova
  4. lahey
  5. mahkeme
  6. Ramush Haradinaj
  7. savaş suçları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşaret dili kursiyerlerine sertifikaları verildi
    1. İşaret dili kursiyerlerine..
    2. Nilüfer’de transfer bitmiyor
    3. BMC rekor artışla devler listesine girdi
    4. Bir kişinin öldüğü dehşete düşüren yol..
    5. Genç Yetenek Anıl Kubaliç Manisa..
    6. Gamze Özçelik kurduğu dernek ile..
    7. Batman Üniversitesi YKS adayları için..
    8. Kuluöztürk’ten,24 Temmuz Gazeteciler..
    9. İstanbul'da kaçak tütün ürünlerine..
    10. Fındık ihracatçılarından TMO’ya fiyat..
    11. 11’inci kattan düşen inşaat işçisi..
    12. AB'den kara para ile mücadele çağrısı
    13. Tatvan Belediyesi’nden evde tıraş..
    14. BAE’de öğrencilere Çince dersi
    15. Bitlis'te terör operasyonu
    16. Abbas, Ürdün Kralı Abdullah ile..
    17. Nasreddin Hoca Evinde hocanın..
    18. Altın “eldiven”: “Bu sezon borcumuzu..
    19. Çiftçinin pulluğuna takılan 250 yıllık..
    20. Fatsa Belediyespor’a doktor başkan
    21. Yalandan kim ölmüş? Ali Babacan'ın..
    22. Haradinaj "susma" hakkını kullandı
    23. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr...
    24. Tofaş üretime 21 gün ara verdi
    25. Eski Ukrayna İstanbul Başkonsolosu..
    26. Teslim olan PKK'lı teröristler..
    27. Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını..
    28. Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal..
    29. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    30. AK Parti Milletvekili Altınok’tan..
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?