Haradinaj "susma" hakkını kullandı

PRİŞTİNE (AA) - Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Savaş Suçları Özel Mahkemesince "şüpheli" sıfatıyla ifade vermeye çağrılan ve bu nedenle başbakanlık görevinden istifa eden Kosovalı siyasetçi Ramush Haradinaj, mahkemede susma hakkını kullandı.

Savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Haradinaj, avukatlarının tavsiyesi üzerine, kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermediğini ifade etti.

İfade vermeye gelerek mahkemeye karşı yasal yükümlülüğünü yerine getirdiğini kaydeden Kosovalı siyasetçi, "Bana somut bilgiler verilmedi ancak Kosova Savaşı'ndaki rolüm üzerine konuşuldu." ifadelerini kullandı.

Haradinaj, mahkemeye başbakan olarak değil, sadece Kosova vatandaşı olarak çıkmak adına görevinden istifa ettiğini anımsattı.

Siyasette kalmaya devam edeceğini ve yasalara, ülkesine her daim saygı duyacağını vurgulayan Haradinaj, "Biz koşulsuz diyalogdan ve Sırbistan ile karşılıklı tanınma anlaşmasından yanayız." dedi.

Haradinaj, istifasının ardından olası erken seçim istişarelerine de olumlu yaklaştığını söyledi.

Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından Haradinaj, daha önce de iki kez Lahey'deki uluslararası mahkemede yargılanmış, ancak delil yetersizliği nedeniyle her ikisinde de beraat etmişti.

2017'den beri Kosova'nın başbakanı olarak görev yapan Haradinaj, 2004-2005 yıllarında da kısa süre başbakanlık yapmıştı.

Bu arada, ifade vermek üzere Lahey'deki mahkemeye UÇK'nın eski üst düzey yetkilisi ve sözcüsü Yakup Krasniqi de geldi.

- Kosova Özel Mahkemesi

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki savcılık, 2011 yılında kuruldu. Uluslararası hakim ve savcılardan oluşan mahkemenin görevi, 1998-2000 yıllarında bölgede işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak.

Lahey'deki özel savcılık, 2019 başından beri yaklaşık 40 eski UÇK mensubunu daha ifade vermek üzere çağırmıştı.